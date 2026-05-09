Di Francesco critico: "Gliel'ho fatto vedere tre volte! Ti fa rabbia"

LECCE - Dopo due pareggi ed una vittoria arriva una sconfitta per il Lecce che cade in casa contro la Juventus per 1-0 riaccendendo la corsa salvezza. I giallorossi di Di Francesco sono a +4 sulla Cremonese che, però, scenderà in campo domenica contro il Pisa già retrocesso. Le parole dell'ex allenatore della Roma a Sky Sport a partire proprio dall'inizi shock: "Rido perché alla squadra stamattina ho fatto vedere il loro calcio d'inizio tre volte. Tre calci d'inizio che sanno che loro vanno direttamente a cercare la porta e portavano avanti già sei calciatori. Gli dicevo ragazzi siamo pronti subito ad andarla a difendere in maniera determinata, cattiva, con attenzione. E prendere il gol dopo undici secondi ti fa un po' rabbia perché poi mette la partita in una direzione tale con una squadra con una qualità come loro altissima e poi la partita è andata in una certa direzione e sono stati bravi a starci dentro e a creare anche i presupposti per poterla pareggiare rischiandosi qualche situazione loro importante perché come dicevo prima abbiamo generato una squadra forte con grandi potenzialità".

"Potevamo essere più lucidi"

Lecce che ha rischiato, subendo anche due gol poi annullati, ma ha anche sfiorato il pareggio: "I gol annullati sono validi nel senso che se noi diciamo gol annullati si vede che erano fuori gioco capita a noi, capita anche agli altri e allora se sì che erano delle situazioni di gioco che potevano farci male più che altro gli abbiamo dato a noi la palla in due o tre occasioni e potevamo essere un pochino più bravi dal punto di vista tecnico qualche errore di meno però questa squadra ha un certo tipo di DNA all'interno che è la combattività la consapevolezza di essere unita di poter competere con tutti attraverso determinate caratteristiche è ovvio che poi quando creiamo i presupposti per poter far male potevamo essere un pochino più lucidi nell'ultimo passaggio, nel cross un po' di qualità in più ci avrebbe fatto bene specialmente in questa gara"

Modulo giusto

È la conformazione che vi ha dato le cose migliori negli ultimi tempi? Di Francesco: "Sì, e il fatto che a volte abbiamo giocato col trequartista e invece oggi eravamo un pochino con più un 4-3-3 per cercare di togliere a loro quelle giocate tra le linee che loro sono bravi nelle imbucate perché mettono sempre una sorta di cinque uomini offensivi nel half space, nei mezzi spazi detto in italiano e sono poi bravi tecnicamente nell'imbucarla attraverso le qualità di Kelly dei giocatori dietro cambiano tanto le posizioni allora noi dovevamo essere bravi a fronteggiare queste giocate dentro e loro invece tre-quattro volte ci hanno aperto e poi ho cambiato qualcosa nel senso se stringevamo, aprivano il gioco l'hanno fatto con grande qualità bisogna dire anche questo e poi ho cercato di mettermi un pochino tra virgolette in fase difensiva più a cinque e avvicinare poi banda più vicino alla punta nel secondo tempo per togliere un po' il palleggio iniziale centrale e questo ha dato secondo me dei buoni frutti nonostante poi non siamo riusciti a pareggiarla"

Quale occasione rimpiange di più?

Cheddira ed Indri hanno avuto sui piedi i possibili gol del pareggio: "Fare un gol a un quarto d'ora alla fine può portare anche ad avere delle situazioni di vantaggio anche per poterne fare un altro perché trovi davanti una squadra che voleva vincere a tutti i costi come noi, volevamo portare a casa un risultato importante però ovviamente dall'altra parte c'era una qualità superiore e stando in vantaggio permettevamo noi con qualche errorino magari dal punto di vista del palleggio di poter ripartire e dare loro più opportunità sicuramente rimpiango più la prima per come si è sviluppata, per come è venuta perché è stata un'azione fatta molto bene, pulita è un po' quello che avevamo preparato durante la gara, dove che dirà è stato bravissimo nello smarcamento poi è stato obiettivamente sfortunato perché ha fatto una gran parata di Di Gregorio e quella è un po' il rimpianto più grande però se fai gol a un quarto d'ora alla fine con l'entusiasmo che c'era, con il clima che si era creato con la squadra che secondo me ha ritrovato compattezza anche una buona aggressività rispetto magari al primo tempo erano tutti e due validi , lì non posso scegliere una volta che creano due palle gol così importanti"

Verso Sassuolo

Il Lecce giocherà domenica prossima al Mapei Stadium contro il Sassuolo, squadra che ha un posto speciale nel cuore di Di Francesco: "Sassuolo per me è qualcosa di importante però aspetta sempre a noi fare qualcosina in più per poter portare a casa poi questa salvezza questo risultato finale è molto importante la partita di Sassuolo credo che sia determinante rispetto poi ovviamente uno guarderà quello che faranno gli altri ma dobbiamo prima di tutto basare su quello che noi cresciamo a fare a Sassuolo"

Cheddira: "Atteggiamento giusto"

Walid Cheddira ha parlato a Sky Sport nel post-partita: "Non lo so nemmeno io come me l'abbia presa, non ho capito dove gli sia sbattuta. Ma era importante farsi trovare pronti, abbiamo combattuto tanto. Peccato il gol che ha indirizzato la gara, ma è stat o un atteggiamento giusto da parte nostra oggi - aggiunge - "I nostri tifosi sono un'arma in più, in casa e fuori. Sono sempre presenti in tantissimo. Vogliamo farcela, se lo meritano. Dobbiamo essere concentrati fino all'ultimo per dare il massimo in campo".

Volata salvezza: "Dove sono nascosti i punti? In tutte le partite. Noi entriamo in campo per portare punti a casa, ognuna ti può dare punti fondamentali per la salvezza. Sicuramente, come nella vita in generale ansia e tranquillità sono virtù. Dobbiamo cercare di portarle in campo, per buttarla dentro e fare un gol o un punto in più dell'avversario".