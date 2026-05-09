Elkann, Platini e la Juve: "Anni estremamente difficili. Solo così possono succedere cose belle"

Giornata speciale per tutto il mondo Juve, che oggi ha visto parlare al JOFC Day, organizzato in Sicilia a Giardini Naxos, due figure importantissime del mondo bianconero come John Elkann e Michel Platini. Le Roi ricordando il suo passato con la Vecchia Signora ha detto: "Io sono arrivato alla Juve per merito del nonno. Ho l'orgoglio di aver giocato in un grande club, con grandi campioni, diventati amici".
Elkann cuore bianconero: "La Juve è una famiglia"
Il proprietario bianconero, invece, ha voluto sottolineare i valori di questo grande club: "La Juve è una famiglia, una famiglia di tifosi. La Juventus ha sempre cercato di far emergere le doti più positive di giocatori giovani, di giocatori italiani. È un modo di vivere, di essere, rappresenta qualcosa in cui noi come famiglia crediamo. Crediamo nel nome stesso di Juventus che richiama la gioventù. E non c'è niente di più forte come prospettiva: far bene vincendo, dare il massimo. La Juventus è unica grazie ai suoi tifosi, ai quali estendo la mia gratitudine, e ai nostri giocatori che sono sempre scesi in campo con la voglia di vincere per la grande famiglia bianconera e con orgoglio per la nostra maglia".
Dopo anni difficili, l'impressione è che il ciclo fatto partire da Spalletti sia quello vincente: "Abbiamo un allenatore, Spalletti, che ha molta esperienza. Avere l'opportunità, dopo questi anni estremamente difficili, di partire da una base solida, e la Juventus ha una base solida, è la prospettiva migliore per costruire una squadra con tutte le caratteristiche che hanno sempre reso la Juve vittoriosa. Vogliamo costruire una Juventus forte: abbiamo giocatori che rappresentano il futuro. La nostra forza è sempre stata l'unità tra la proprietà, il Club, la squadra e i tifosi. Se la Juve ha giocatori capaci, motivati e, soprattutto, se questo legame esiste tra il club, la squadra e i tifosi, possono succedere molte cose belle. Questo è ciò che dobbiamo assolutamente cercare di riscoprire".
Platini: "Provo orgoglio per aver vestito la maglia bianconera"
Michel Platini ha voluto ribadire quanto sia legato alla Juventus, in cui ha militato dal 1982 al 1987: "Provo grande orgoglio per aver vestito la maglia bianconera e per aver giocato con amici e grandi campioni. Abbiamo vinto meno di quanto avremmo dovuto, ma ho imparato ad amare i tifosi italiani e la loro passione". Il tre volte Pallone d'Oro ha poi fatto presente quanto fosse in sintonia con l'avvocato Agnelli, simbolo bianconero: "Con l’Avvocato ho sempre avuto un rapporto improntato alla correttezza. La famiglia Agnelli è da sempre la spina dorsale della Juventus e lo “stile Juve” richiama immediatamente il suo pensiero".
Ferrero: "la Juve è una grande famiglia"
Per concludere, il presidente Gianluca Ferrero ha ringraziato i presenti per la loro grande passione: "Ringrazio John Elkann: con la sua presenza ha dato un segno concreto della vicinanza che, da sempre, la sua famiglia riserva alla nostra grande famiglia, la Juventus. Un ringraziamento speciale va anche ai Presidenti degli Official Fan Club, per essere qui oggi e per l’incessante lavoro con cui rafforzano ogni giorno il legame tra il Club e i tifosi: è grazie a voi che questo gioco di squadra continua. La Juventus è una grande famiglia: stessi colori, stessi valori, stessa passione".
Giornata speciale per tutto il mondo Juve, che oggi ha visto parlare al JOFC Day, organizzato in Sicilia a Giardini Naxos, due figure importantissime del mondo bianconero come John Elkann e Michel Platini. Le Roi ricordando il suo passato con la Vecchia Signora ha detto: "Io sono arrivato alla Juve per merito del nonno. Ho l'orgoglio di aver giocato in un grande club, con grandi campioni, diventati amici".
Elkann cuore bianconero: "La Juve è una famiglia"
Il proprietario bianconero, invece, ha voluto sottolineare i valori di questo grande club: "La Juve è una famiglia, una famiglia di tifosi. La Juventus ha sempre cercato di far emergere le doti più positive di giocatori giovani, di giocatori italiani. È un modo di vivere, di essere, rappresenta qualcosa in cui noi come famiglia crediamo. Crediamo nel nome stesso di Juventus che richiama la gioventù. E non c'è niente di più forte come prospettiva: far bene vincendo, dare il massimo. La Juventus è unica grazie ai suoi tifosi, ai quali estendo la mia gratitudine, e ai nostri giocatori che sono sempre scesi in campo con la voglia di vincere per la grande famiglia bianconera e con orgoglio per la nostra maglia".
Dopo anni difficili, l'impressione è che il ciclo fatto partire da Spalletti sia quello vincente: "Abbiamo un allenatore, Spalletti, che ha molta esperienza. Avere l'opportunità, dopo questi anni estremamente difficili, di partire da una base solida, e la Juventus ha una base solida, è la prospettiva migliore per costruire una squadra con tutte le caratteristiche che hanno sempre reso la Juve vittoriosa. Vogliamo costruire una Juventus forte: abbiamo giocatori che rappresentano il futuro. La nostra forza è sempre stata l'unità tra la proprietà, il Club, la squadra e i tifosi. Se la Juve ha giocatori capaci, motivati e, soprattutto, se questo legame esiste tra il club, la squadra e i tifosi, possono succedere molte cose belle. Questo è ciò che dobbiamo assolutamente cercare di riscoprire".