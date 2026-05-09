Juve, nuovo nome in lista mercato: dai duelli con Alvarez a YouTube, come può aiutare Spalletti 

In Austria il calcio è diventato da tempo una questione di metodo, disciplina e identità. Da Mozart ai caffè di Vienna, passando per la cultura della precisione e dell’organizzazione, tutto sembra seguire uno spartito ben definito. E negli ultimi anni anche il pallone ha trovato la sua orchestra perfetta grazie a laboratori come Salisburgo. Ma nel calcio moderno non basta più soltanto difendere bene o impostare con qualità. Serve personalità, presenza, comunicazione. È qui che entra in scena David Affengruber, classe 2001 austriaco, uno dei profili più curiosi e interessanti emersi nell’ultima stagione di Liga con l'Elche . Difensore solido e duttile, che ha fatto passare brutte serate a Simeone e Julian Alvarez . E adesso il suo nome è finito anche sul taccuino della Juventus , come riportato da As e Sky Sport Deutschland.

La scuola Salisburgo, lo Sturm Graz e la crescita in Liga

Quando metti piede nel cantiere di Salisburgo di solito puoi solo imparare. Ed è quello che ha fatto Affenrgruber crescendo nelle giovani del famoso club austriaco, anche se non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra con la prima squadra: solo cinque presenze prima del volo verso lo Sturm Graz, dove invece ha ricevuto più fiducia e dove ha vinto il campionato da protagonista, dopo averlo conquistato solo da "spettatore" nella sua prima squadra. E con i bianconeri non si è fatto mancare anche due coppe. Due ottime stagioni e la conseguenza sono state le prime offerte dall'estero, con l'Elche cha l'ha spuntata e l'ha messo al centro del progetto.