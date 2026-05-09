Juve, nuovo nome in lista mercato: dai duelli con Alvarez a YouTube, come può aiutare Spalletti 

In Austria il calcio è diventato da tempo una questione di metodo, disciplina e identità. Da Mozart ai caffè di Vienna, passando per la cultura della precisione e dell’organizzazione, tutto sembra seguire uno spartito ben definito. E negli ultimi anni anche il pallone ha trovato la sua orchestra perfetta grazie a laboratori come Salisburgo. Ma nel calcio moderno non basta più soltanto difendere bene o impostare con qualità. Serve personalità, presenza, comunicazione. È qui che entra in scena David Affengruber, classe 2001 austriaco, uno dei profili più curiosi e interessanti emersi nell’ultima stagione di Liga con l'Elche. Difensore solido e duttile, che ha fatto passare brutte serate a Simeone e Julian Alvarez. E adesso il suo nome è finito anche sul taccuino della Juventus, come riportato da As e Sky Sport Deutschland.
La scuola Salisburgo, lo Sturm Graz e la crescita in Liga
Quando metti piede nel cantiere di Salisburgo di solito puoi solo imparare. Ed è quello che ha fatto Affenrgruber crescendo nelle giovani del famoso club austriaco, anche se non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra con la prima squadra: solo cinque presenze prima del volo verso lo Sturm Graz, dove invece ha ricevuto più fiducia e dove ha vinto il campionato da protagonista, dopo averlo conquistato solo da "spettatore" nella sua prima squadra. E con i bianconeri non si è fatto mancare anche due coppe. Due ottime stagioni e la conseguenza sono state le prime offerte dall'estero, con l'Elche cha l'ha spuntata e l'ha messo al centro del progetto.
E recentemente contro l'Atletico Madrid (vinto 3-2) ha segnato anche un gol pesantissimo per la salvezza. E nel match d'andata terminato 1-1 ha fatto passare una brutta serata a Julian Alvarez, con un tackle che ha fatto il giro dei social. Ha saputo subito integrarsi con la squadra e ora è diventato un pilastro. Gode delle attenzioni dello spogliatoio e ha avuto la possibilità anche di indossare la fascia da capitano. Lo ha fatto con personalità e con grande orgoglio, come ha anche comunicato sul suo canale YouTube. Sì, diciamo che è anche un influencer...
Il canale YouTube
Non si occupa solo di fermare le accelerazioni di Mbappé o di Yamal, Affengruber è anche uno youtuber. Ha aperto un canale insieme alla compagna, dove fa vedere la sua vita quotidiana, ma anche dei veri e proprio vlog legati al calcio come "la prima volta al Bernabeu". Ha messo sé stesso al centro dei social, capendo come la comunicazione sia un'estensione della vita moderna dei nostri giorni. Ci tiene alla sua immagine e vuole portare anche sani valori a chi lo segue: la sua vita infatti è totalmente riempita da una sana attività sportiva oltre quella che fa da professionista. Un esempio. E ora è finito anche nel mirino delle big e tra queste figura anche la Juventus, che starebber cercando un profilo come il suo per completare il reparto difensivo.
Affengruber e l'interesse della Juve
Affengruber si è rapidamente imposto come uno dei difensori più affidabili del campionato. Le sue qualità difensive, unite a una notevole continuità di rendimento, hanno convinto l’Elche a puntare forte su di lui e oggi il club spagnolo potrebbe realizzare una plusvalenza importante dalla sua cessione. Il centrale classe 2001 è legato alla società fino al 2027, ma la sensazione è che il prossimo mercato possa rappresentare il momento giusto per il salto definitivo in una grande squadra europea. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, e rilanciato da Sky Sport Deutschland, tra le squadre interessate compaiono la Juventus, il Milan, l'Atlético Madrid, il Siviglia e il Manchester United.
Il mercato della Vecchia Signora passa molto dalla qualificazione in Champions League e nomi come Affengruber posso essere dei jolly da tenere in considerazione, anche se la concorrenza di mercato non fa mai bene. Ma come si integrerebbe in bianconero? Sa fare il centrale e anche il braccetto, quindi potrebbe tranquillamente essere duttile per una difesa a tre o a quattro. Spalletti può contare su una buona retroguardia con Bremer, Kelly, Kalulu che sono stati quasi sempre convincenti. Il futuro di Gatti è incerto e in caso d'addio andrebbe rimpiazzato per bene. Il centrale dell'Elche è un osservato e il Mondiale con l'Austria, in caso di convocazione, potrebbe dare altre risposte.
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In Austria il calcio è diventato da tempo una questione di metodo, disciplina e identità. Da Mozart ai caffè di Vienna, passando per la cultura della precisione e dell’organizzazione, tutto sembra seguire uno spartito ben definito. E negli ultimi anni anche il pallone ha trovato la sua orchestra perfetta grazie a laboratori come Salisburgo. Ma nel calcio moderno non basta più soltanto difendere bene o impostare con qualità. Serve personalità, presenza, comunicazione. È qui che entra in scena David Affengruber, classe 2001 austriaco, uno dei profili più curiosi e interessanti emersi nell’ultima stagione di Liga con l'Elche. Difensore solido e duttile, che ha fatto passare brutte serate a Simeone e Julian Alvarez. E adesso il suo nome è finito anche sul taccuino della Juventus, come riportato da As e Sky Sport Deutschland.
La scuola Salisburgo, lo Sturm Graz e la crescita in Liga
Quando metti piede nel cantiere di Salisburgo di solito puoi solo imparare. Ed è quello che ha fatto Affenrgruber crescendo nelle giovani del famoso club austriaco, anche se non ha avuto molte occasioni per mettersi in mostra con la prima squadra: solo cinque presenze prima del volo verso lo Sturm Graz, dove invece ha ricevuto più fiducia e dove ha vinto il campionato da protagonista, dopo averlo conquistato solo da "spettatore" nella sua prima squadra. E con i bianconeri non si è fatto mancare anche due coppe. Due ottime stagioni e la conseguenza sono state le prime offerte dall'estero, con l'Elche cha l'ha spuntata e l'ha messo al centro del progetto.
E recentemente contro l'Atletico Madrid (vinto 3-2) ha segnato anche un gol pesantissimo per la salvezza. E nel match d'andata terminato 1-1 ha fatto passare una brutta serata a Julian Alvarez, con un tackle che ha fatto il giro dei social. Ha saputo subito integrarsi con la squadra e ora è diventato un pilastro. Gode delle attenzioni dello spogliatoio e ha avuto la possibilità anche di indossare la fascia da capitano. Lo ha fatto con personalità e con grande orgoglio, come ha anche comunicato sul suo canale YouTube. Sì, diciamo che è anche un influencer...