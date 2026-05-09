Vlahovic da record: "Spiegatemi il gol annullato". E Kalulu sorride: "Fuorigioco di orecchie"

Vittoria sofferta ma importantissima per la Juventus, che ha battuto 0-1 il Lecce e ha così tenuto a distanza Roma e Como nella lotta Champions. Protagonista assoluto di serata è stato Dusan Vlahovic, in positivo e in negativo. Spalletti l'ha schierato da titolare per la prima volta dopo la lunga assenza per infortunio e lui ha ripagato la fiducia dell'allenatore trovando il gol vittoria dopo appena 11 secondi di gioco. Il serbo, però, ha anche sbagliato diverse occasioni importanti e nel secondo tempo è stata la causa di entrambi i gol annullati (e contestati) alla Juventus per fuorigioco.
Vlahovic tra gol annullati e futuro: "Ultime due partite alla Juve? Vediamo"
Al termine della partita l'attaccante serbo ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sua partita: "Non giocavo da tanto tempo, non ho quella routine. Abbiamo trovato i tre punti che è la cosa più importante. Nelle ultime due dobbiamo assolutamente vincere, continuiamo così. Pressione? È tutto nelle nostre mani, dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Dobbiamo affrontarlo nel modo giusto e vincere".
A Dazn ha poi aggiunto: “Nuovo record nella storia della Juventus per il gol più veloce? Fa piacere, ma l’importante è che ho fatto gol e abbiamo vinto, affrontiamo le ultime due partite sapendo qual à il nostro obiettivo. Ringrazio il mister per la fiducia, per avermi fatto giocare dall’inizio: sono stato fuori 5 mesi ma spero sia contento. Potevamo fare qualche gol in più, dovevamo essere più cinici, più killer negli ultimi 20 metri. È andata bene oggi, ma nelle ultime due partite dobbiamo alzare l’asticella e andare ancora più forte. Ho fatto tutto io con gol, gol annullato e gol fatto annullare. Sono stato un po’ sfortunato oggi, è il riassunto della serata è quello. In disaccordo col mio fuorigioco attivo? Non so come sono le regole, ma quella cosa è da spiegare, attivo o non attivo: non so se lui ha toccato me o io ho toccato lui, però comunque l’importante è che abbiamo vinto e andiamo avanti. Spalletti mi ha sempre schierato quando sono stato bene? Io la sento tantissimo la sua fiducia: vorrei ringraziarlo tantissimo, cercherò di fare il massimo in queste due partite che mancano. Anche quando non stavo molto bene mi dava il supporto, tornare dopo 3 mesi e mezzo-4 mesi tornare è sempre un po’ complicato: mi è sempre stato vicino, mi ha aiutato tanto, vorrei ripagarlo con i gol. Se mancano solo due partite con la Juve? Non lo so, vediamo”.
Kelly e la lotta Champions: "Dobbiamo concentrarci su noi stessi"
Insieme a Vlahovic ai microfoni di Sky Sport è intervenuto anche Kelly: "Sappiamo che dobbiamo cambiare qualcosa rispetto nelle ultime partite. Oggi abbiamo dimostrato di avere resilienza nel finale e alla fine è arrivata questa vittoria importante. Lotta Champions? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, siamo felici per la vittoria, rilassarci e concentrarci alle prossime partite".
“Sapevamo sarebbe stata una gara non semplice - ha aggiunto il difensore inglese a Dazn -. Poteva essere controllata meglio: entrata benissimo in campo sia nel primo che nel secondo meglio ma se non la chiudi rischi di far rientrare gli avversari in partita”.
Kalulu scherza: "Voleva segnare solo Vlahovic..."
A Sky è intervenuto anche Pierre Kalulu, che ha scherzato sulla rete annullata: "Stasera voleva segnare solo Vlahovic (ride ndr). Ho visto che era per pochissimo, era un gol bellissimo, da attaccante, ma lo teniamo per la prossima partita. Fuorigioco per una spalla di Susan? Queste orecchie... (ride ndr)". Il francese ha giocato una stagione di altissimo livello, eppure la scorsa estate c'era chi lo criticava: "Le critiche sono una spinta in più. Oggi abbiamo creato tanto e potevamo fare di più. Essere pericoloso in fase offensiva era il mio obiettivo personale a 25 anni, Stare bene e aiutare la squadra anche a livello tattico. È una spinta in più per diventare un giocatore ancora più forte. Quando giochi in questa società l'obiettivo è sempre essere tra i migliori, sono felice di questa crescita. Quanti gol posso segnare? Almeno 5-6. C'erano delle occasioni, ci devo lavorare ancora di più. In allenamento e in partita il mister mi spinge ad andare e devo essere pronto. Anche perché mi arrabbio se non poi segno".
Kalulu ha poi parlato anche ai microfoni di Dazn: “Dispiace per il gol annullato, ho visto che era per pochissimo: non so, sentivo che c’ero qualcosa di strano. A questo punto basta la vittoria e dormi bene, domani guarderò mio fratello giocare e non gli altri (quelli in corsa per la Champions, ndr) perché noi abbiamo vinto. Sei molto più sereno. Quale fratello guardo? Domani devo guardare una gara in Cina: spero vincano, mi devo svegliare presto”. Undici gare senza sconfitte dopo il ko col Como: “A questo livello ci sono partite che sembrano facili ma quando sei sul campo sai che non è mai facile. Il mister spinge a livello mentale più che tattico, abbiamo le qualità per fare bene. Oggi abbiamo avuto una grande forza mentale: quando ti annullano due gol puoi pensare non sia la tua serata, abbiamo fatto un grande sforzo per ottenere questo risultato. È già un passo in avanti”. Arriva Thuram nei paraggi: “Cosa ci fa qui? Non lo so, forse viene a vedere se parlo bene (ride, ndr)”.
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Vittoria sofferta ma importantissima per la Juventus, che ha battuto 0-1 il Lecce e ha così tenuto a distanza Roma e Como nella lotta Champions. Protagonista assoluto di serata è stato Dusan Vlahovic, in positivo e in negativo. Spalletti l'ha schierato da titolare per la prima volta dopo la lunga assenza per infortunio e lui ha ripagato la fiducia dell'allenatore trovando il gol vittoria dopo appena 11 secondi di gioco. Il serbo, però, ha anche sbagliato diverse occasioni importanti e nel secondo tempo è stata la causa di entrambi i gol annullati (e contestati) alla Juventus per fuorigioco.
Vlahovic tra gol annullati e futuro: "Ultime due partite alla Juve? Vediamo"
Al termine della partita l'attaccante serbo ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sua partita: "Non giocavo da tanto tempo, non ho quella routine. Abbiamo trovato i tre punti che è la cosa più importante. Nelle ultime due dobbiamo assolutamente vincere, continuiamo così. Pressione? È tutto nelle nostre mani, dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Dobbiamo affrontarlo nel modo giusto e vincere".
A Dazn ha poi aggiunto: “Nuovo record nella storia della Juventus per il gol più veloce? Fa piacere, ma l’importante è che ho fatto gol e abbiamo vinto, affrontiamo le ultime due partite sapendo qual à il nostro obiettivo. Ringrazio il mister per la fiducia, per avermi fatto giocare dall’inizio: sono stato fuori 5 mesi ma spero sia contento. Potevamo fare qualche gol in più, dovevamo essere più cinici, più killer negli ultimi 20 metri. È andata bene oggi, ma nelle ultime due partite dobbiamo alzare l’asticella e andare ancora più forte. Ho fatto tutto io con gol, gol annullato e gol fatto annullare. Sono stato un po’ sfortunato oggi, è il riassunto della serata è quello. In disaccordo col mio fuorigioco attivo? Non so come sono le regole, ma quella cosa è da spiegare, attivo o non attivo: non so se lui ha toccato me o io ho toccato lui, però comunque l’importante è che abbiamo vinto e andiamo avanti. Spalletti mi ha sempre schierato quando sono stato bene? Io la sento tantissimo la sua fiducia: vorrei ringraziarlo tantissimo, cercherò di fare il massimo in queste due partite che mancano. Anche quando non stavo molto bene mi dava il supporto, tornare dopo 3 mesi e mezzo-4 mesi tornare è sempre un po’ complicato: mi è sempre stato vicino, mi ha aiutato tanto, vorrei ripagarlo con i gol. Se mancano solo due partite con la Juve? Non lo so, vediamo”.