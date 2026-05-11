Leao e la sindrome di Calimero, Loftus-Cheek non abbaia. Ederson si esalta, Raspadori con garra

MILAN

Maignan 5 Prende il terzo gol (quello di Raspadori) sul suo palo. Bravo nel primo tempo su Krstovic e Zalewski.

De Winter 4.5 Si fa uccellare da Raspadori sul tris della Dea. Athekame (14' st) 5 Combina poco.

Gabbia 4 Prima Raspadori, poi Krstovic: tutti sembrano giganti tanto lui è lillipuziano in marcatura. E in pieno recupero leva dalla testa di Füllkrug il pallone del 3-3.

Pavlovic 5 Colpevolmente latitante sullo 0-2. Segna il gol dell’illusione.

Saelemaekers 5.5 È l’unico a provare a innestare le marce alte. Ma quell’ammonizione (era diffidato) presa al 90'...

Loftus-Cheek 4 Il suo ingresso avrebbe dovuto aggiungere piglio gladiatorio al Milan invece neanche abbaia. Nkunku (1' st) 7 Si procura e segna il rigore, colpisce una traversa e mette alla frusta Carnesecchi.

Ricci 4 Paragonarlo a Modric sarebbe ingeneroso, ma ritrovando il suo ruolo prediletto, ci si sarebbe aspettati una regia meno scolastica. Inqualificabile poi il modo in cui perde palla sul terzo gol.

Rabiot 5 Il palo esterno in avvio è l’unico lampo di una partita a ritmi da torneo estivo.

Bartesaghi 4.5 Sbaglia tanto col pallone e non riesce mai a prendere la targa a Zappacosta. Estupinan (35' st) ng.

Leao 4 La sindrome di Calimero continua ad accompagnarlo. Ammonito, non ci sarà a Marassi per squalifica. Füllkrug (14' st) 5.5 Fa legna di sponda.

Gimenez 4 Parecchio arrugginito sbaglia palloni elementari e non tira mai in porta. Fofana (14' st) 5 Combina poco.

All. Allegri 5 Prova a riprenderla con il tridente e quasi ci riesce.

ATALANTA

Carnesecchi 6.5 Leao gli spara addosso, ma lui comunque quel pallone lo respinge bene. Bravo nella ripresa a murare in uscita bassa Nkunku.

Scalvini 6 Dalla sua parte dovrebbe accendersi il crepuscolare Leao degli ultimi tempi. Ecco, dovrebbe... Kossounou (3' st) ng Si fa subito male al flessore destro. Ahanor (18' st) 6 Ordinato.

Hien 7 Marcare Gimenez è un gioco da ragazzi. Sontuosa la chiusura sulla percussione di Saelemaekers a fine primo tempo. Ammonito, salterà il match col Bologna.

Kolasinac 6.5 Dietro fa tutto per bene.

Zappacosta 7 Il telepass rossonero non funziona: e lui percorre liberamente l’autostrada segnando pure. Bellanova (11' st) 6 Regala un assist sontuoso a Krstovic.

De Roon 6.5 Il rigore su Nkunku rischia di rovinare la festa alla Dea, ma fin lì era stato tra i migliori.

Ederson 7.5 Quando vede il Diavolo a San Siro si esalta il bomber che è in lui. A corredo dà a Raspadori la palla del tris.

Zalewski 6 Riesce a limitare Saelemaekers.

De Ketelaere 7 Festeggia la 100ª con la Dea entrando da attore protagonista sulle azioni dei primi due gol. Pasalic (18' st) 6 Pimpante.

Raspadori 7.5 Innesca Ederson sulla prima rete dell’Atalanta difendendo il pallone con “garra” sudamericana e viene ricambiato dal compagno a inizio ripresa quando tocca a lui entrare nel tabellino alla voce marcatori.

Krstovic 6.5 Impegna Maignan e regala a Zappacosta il pallone del raddoppio. Si divora però il possibile 4-0 .

All. Palladino 6.5 L’Atalanta surfa sui malesseri del Milan ma quel black-out nel finale poteva costare carissimo.



ARBITRO

Zufferli 6.5 Azzecca tutte le scelte.