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Leao e la sindrome di Calimero, Loftus-Cheek non abbaia. Ederson si esalta, Raspadori con garra

Le pagelle di Milan-Atalanta: per Allegri è la seconda sconfitta di fila, quarta nelle ultime 6 giornate, i voti del match
Stefano Pasquino
5 min
Milanatalanta

MILANO - Prosegue il momento di grande difficoltà del Milan di Massimiliano Allegri al 2° ko consecutivo. Questa volta a battere i rossoneri è stata l'Atalanta per 3-2, vana la reazione d'orgoglio dei padroni di casa negli ultimi 10 mnuti in un clima teso (forti contestazioni verso la società) in un ambiente poco sereno. I voti della sfida del Meazza

MILAN 

Maignan 5 Prende il terzo gol (quello di Raspadori) sul suo palo. Bravo nel primo tempo su Krstovic e Zalewski. 
De Winter 4.5 Si fa uccellare da Raspadori sul tris della Dea. Athekame (14' st) 5 Combina poco. 
Gabbia 4 Prima Raspadori, poi Krstovic: tutti sembrano giganti tanto lui è lillipuziano in marcatura. E in pieno recupero leva dalla testa di Füllkrug il pallone del 3-3. 
Pavlovic 5 Colpevolmente latitante sullo 0-2. Segna il gol dell’illusione. 
Saelemaekers 5.5 È l’unico a provare a innestare le marce alte. Ma quell’ammonizione (era diffidato) presa al 90'... 
Loftus-Cheek 4 Il suo ingresso avrebbe dovuto aggiungere piglio gladiatorio al Milan invece neanche abbaia. Nkunku (1' st) 7 Si procura e segna il rigore, colpisce una traversa e mette alla frusta Carnesecchi. 
Ricci 4 Paragonarlo a Modric sarebbe ingeneroso, ma ritrovando il suo ruolo prediletto, ci si sarebbe aspettati una regia meno scolastica. Inqualificabile poi il modo in cui perde palla sul terzo gol.  
Rabiot 5 Il palo esterno in avvio è l’unico lampo di una partita a ritmi da torneo estivo. 
Bartesaghi 4.5 Sbaglia tanto col pallone e non riesce mai a prendere la targa a Zappacosta. Estupinan (35' st) ng
Leao 4 La sindrome di Calimero continua ad accompagnarlo. Ammonito, non ci sarà a Marassi per squalifica. Füllkrug (14' st) 5.5 Fa legna di sponda. 
Gimenez 4 Parecchio arrugginito sbaglia palloni elementari e non tira mai in porta. Fofana (14' st) 5 Combina poco. 
All. Allegri 5 Prova a riprenderla con il tridente e quasi ci riesce.

ATALANTA

Carnesecchi 6.5 Leao gli spara addosso, ma lui comunque quel pallone lo respinge bene. Bravo nella ripresa a murare in uscita bassa Nkunku.  
Scalvini 6 Dalla sua parte dovrebbe accendersi il crepuscolare Leao degli ultimi tempi. Ecco, dovrebbe... Kossounou (3' st) ng Si fa subito male al flessore destro. Ahanor (18' st) 6 Ordinato. 
Hien 7 Marcare Gimenez è un gioco da ragazzi. Sontuosa la chiusura sulla percussione di Saelemaekers a fine primo tempo. Ammonito, salterà il match col Bologna.  
Kolasinac 6.5 Dietro fa tutto per bene. 
Zappacosta 7 Il telepass rossonero non funziona: e lui percorre liberamente l’autostrada segnando pure. Bellanova (11' st) 6 Regala un assist sontuoso a Krstovic. 
De Roon 6.5 Il rigore su Nkunku rischia di rovinare la festa alla Dea, ma fin lì era stato tra i migliori.  
Ederson 7.5 Quando vede il Diavolo a San Siro si esalta il bomber che è in lui. A corredo dà a Raspadori la palla del tris.  
Zalewski 6 Riesce a limitare Saelemaekers.  
De Ketelaere 7 Festeggia la 100ª con la Dea entrando da attore protagonista sulle azioni dei primi due gol. Pasalic (18' st) 6 Pimpante. 
Raspadori 7.5 Innesca Ederson sulla prima rete dell’Atalanta difendendo il pallone con “garra” sudamericana e viene ricambiato dal compagno a inizio ripresa quando tocca a lui entrare nel tabellino alla voce marcatori.  
Krstovic 6.5 Impegna Maignan e regala a Zappacosta il pallone del raddoppio. Si divora però il possibile 4-0 . 
All. Palladino 6.5 L’Atalanta surfa sui malesseri del Milan ma quel black-out nel finale poteva costare carissimo. 
 
ARBITRO 
Zufferli 6.5 Azzecca tutte le scelte.  

 

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