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Disastro Allegri: Milan travolto tra i fischi a San Siro! Tris Atalanta, Champions a serio rischio

I rossoneri perdono ancora e i tifosi sono in piena contestazione: agganciati al quarto posto dalla Roma
1 min
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Il Milan esce con le ossa rotte da San Siro dopo la debacle contro l'Atalanta che si impone col risultato di 3-2. I rossoneri scivolano così al quarto posto in classifica, superati dalla Juventus e agganciati a quota 67 nel pomeriggio dalla Roma, uscita vittoriosa dal Tardini di Parma. L'Atalanta chiude la pratica già nella prima mezz'ora di gioco dopo il vantaggio firmato da Ederson al minuto 7' e il raddoppio siglato da Zappacosta al 29'. Nella ripresa arriva anche il tris bergamasco con Raspadori che fulmina Maignan al minuto 52 ma quello che cattura l'attenzione è l'uscita dei tifosi dalla Curva Sud che si svuota inesorabilmente nel giro di pochi minuti. Ma è nel finale che si svegliano i rossoneri: al 91' Pavlovic accorcia le distanze battendo di testa Carnesecchi mentre due minuti dopo è Nkunku su calcio di rigore a fissare il punteggio sul 2-3.

(in aggiornamento)

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