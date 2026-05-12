Derby, arbitri e caos: che sprint!

In una stagione difficile per gli arbitri italiani, protagonisti di molti errori, saranno due giornate di fuoco, Saranno fischi da 75 milioni di euro quelli che saranno chiamati a fare nelle dieci partite che vedono coinvolte le cinque squadre in corsa per i restanti tre posti nella prossima Champions League . In ballo non c’è solo il risultato, ma anche il bilancio, il che renderà i nervi ancora più tesi e le polemiche che sobbollono da qualche domenica a questa parte potrebbero deflagrare.

I derby del giudizio

I veri “arbitri” della lotta Champions, tuttavia, saranno i due derby: quello di Roma e quello di Torino. Due trappoloni per la Roma (già domenica) e la Juve (all’ultima) che ritroveranno i giocatori di Lazio e Torino stramotivati dai tifosi, impazziti all’idea di togliere ai grandi rivali la qualificazione. Dopodiché non è che il Como abbia una discesa, perché deve affrontare il Parma, che sta complicando la vita a tutti (stava quasi per fermare la Roma) e la Cremonese che, all’ultima giornata, potrebbe aver bisogno di punti salvezza e, quando gioca contro il Como, lo vive come una specie di derby. Il Milan fa storia a sé. Nel senso che, almeno da un mese, è reso irriconoscibile dalla crisi tecnica ed emotiva che lo ha affossato e, se fosse quello del primo tempo contro l’Atalanta, potrebbe perdere con chiunque. Il Genoa a Marassi, per il Milan visto di recente, appare come un ostacolo pericoloso, invece il Cagliari a San Siro all’ultima giornata suona più facile.

Pranzo goloso

Domenica giocano tutte a mezzogiorno, scelta obbligata per allinearsi al derby di Roma, piazzato in quello slot per esigenze di ordine pubblico. Una scelta, purtroppo, comprensibile quella delle autorità, ma che aggiunge un pizzico di follia allo già scombiccherato calcio italiano. Perché la Serie A si ritrova a “sprecare”, all’ora di pranzo della domenica, cinque golosissime sfide, micidiali per l’importanza che hanno e per lo spettacolo che offre la contemporaneità. Non esattamente l’orario di massima attenzione e valorizzazione del prodotto. Ma questi siamo e questa è, almeno per il momento, la situazione del nostro calcio. Godiamoci, comunque, un finale palpitante nel quale si decideranno i destini sportivi ed economici di cinque grandi sfidanti.