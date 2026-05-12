Inchiesta arbitri, le ultime dal vertice Ascione-Viola: cosa succede ora

Sono terminate, per il momento, le giornate di audizioni in Procura a Milano sul caso arbitri. In giornata, infatti, il procuratore Marcello Viola e il pm Maurizio Ascione, titolare dell'inchiesta sul sistema arbitrale, hanno avuto un lungo colloquio di circa un'ora, in cui è stato deciso che non ci saranno ulteriori interrogatori e che non verranno iscritte nel registro degli indagati nuove persone. Non sono emersi elementi di novità rispetto alle indagini e il numero degli indagati resta quindi fermo a cinque e non ci sarà bisogno di sentire altri dirigenti di club.