Juve, rischio enorme scongiurato: com'è cambiata la corsa all'Europa senza giocare

Sospiro di sollievo per la corsa Champions

La novità più importante riguarda però le squadre impegnate nella lotta Champions. Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como restano racchiuse in pochi punti (cosa succede a pari punti? Qui criteri e classifica avulsa) e con il rischio, fino a pochi giorni fa, di ritrovarsi addirittura in Conference League. Con la Coppa Italia conquistata dall’Inter, invece, il sesto posto assume un valore fondamentale: garantisce almeno la qualificazione all’Europa League. Un dettaglio non da poco in una corsa così equilibrata, dove ogni punto può fare la differenza. Questo cambia inevitabilmente anche l’approccio alle ultime giornate, anche se il piazzamento alla prossima Champions League resta vitale per molte squadre, soprattutto la Juve, che con la conquista nell'Europa dei grandi avrebbe più margine per continuare il percorso di crescita anche sul mercato e dare a Spalletti una squadra equilibrata e in grado di migliorare.