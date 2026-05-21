Baggio e Lippi, l’episodio mai raccontato: “Io spia nello spogliatoio Inter, poi mi urlò…”

"Fenomeno, dillo ai compagni": lo spareggio col Parma e la rivincita

Tra i momenti più forti raccontati da Baggio c’è quello di una dura sfuriata davanti alla squadra, vissuta come una vera umiliazione pubblica: "Un giorno, Lippi mi urlò con toni arroganti e aggressivi: ‘Fenomeno, dillo ai compagni che cosa non ti sta bene’. Io risposi con la massima tranquillità: ‘Mister, dica lei ai compagni cosa mi ha chiesto di fare’" La rottura definitiva arrivò però dopo una battuta pronunciata ai giornalisti, destinata a fare rumore: "Quando feci una battuta a un giornalista, dicendo che l'Inter era come una Ferrari pilotata da un vigile urbano, alla ripresa degli allenamenti fui messo a centrocampo per un pubblico processo davanti ai compagni”. Nonostante il rapporto ormai compromesso, Baggio racconta di aver scelto di rispondere soltanto sul campo. E il momento della rivincita, nel suo ricordo, coincide con lo spareggio Champions contro il Parma a Verona: "Alla fine, Lippi fu praticamente costretto a schierarmi nello spareggio per un posto in Champions League contro il Parma a Verona. Furono mie le due reti decisive". Una serata diventata simbolica nella memoria del Divin Codino, che però chiude il racconto senza rancore, rimettendo al centro soltanto il calcio e il legame con la gente: "Io giocavo per la mia squadra, per onorare la maglia e i tifosi. Facevo solo il mio dovere, con la passione di sempre: giocare a calcio e far divertire gli spettatori".