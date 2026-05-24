Cremonese-Como: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

CREMONA - Tutto in 90 minuti. Alle ore 20.45, allo stadio Giovanni Zini, Cremonese e Como si affrontano nel 38° e ultimo turno del campionato di Serie A. I griogiorossi di Marco Giampaolo, reduci dai successi contro Pisa (3-0) e Udinese (0-1), si giocano la salvezza con il Lecce, impegnato al Via del Mare contro il Genoa. Una sola lunghezza divide le due formazione e in caso di arrivo a pari punti in classifica sarà lo spareggio a decretare chi rimarrà in massima serie e chi retrocederà in cadetteria. I lariani, invece, cullano ancora il sogno di qualificarsi in Champions League. Le due sconfitte consecutive contro Inter (3-4) e Sassuolo (2-1) sembravano aver spento ogni speranza, ma la banda di Cesc Fabregas si è fatta nuovamente sotto mettendo insieme dieci punti nelle ultime quattro grazie ai successi contro Genoa (0-2), Verona (0-1) e Parma (1-0) e al pareggio interno contro il Napoli (0-0). A quota 68, a -2 da Roma e Milan, i lombardi devono vincere e sperare in un passo falso delle rivali, impegnate rispettivamente al Bentegodi contro l'Hellas e al Meazza contro il Cagliari.
SEGUI CREMONESE-COMO IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Cremonese-Como: diretta tv e streaming
Cremonese-Como, gara valida per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Giovanni Zini di Cremona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Cremonese-Como
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Giampaolo.
A disposizione: Silvestri, Nava, Folino, Ceccherini, Vigilati, Floriani Mussolini, Vandeputte, Collocolo, Zerbin, Okereke, Lottici Tessadri, Djuric.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Jacobo Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Baturina, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Paz, Goldaniga, Caqueret, Morata, Roberto, Lahdo, Kuhn, Vojvoda, Carlos, Cassano, Pisati, Van der Brempt.
ARBITRO: Maresca di Napoli. ASSISTENTI: Cecconi-Fontemurato. IV UFFICIALE: Calzavara. VAR: Gariglio. ASS. VAR: Camplone.