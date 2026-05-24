Milan-Cagliari: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Il Milan riceve il Cagliari nell'ultimo turno di campionato. Il Milan è rimasto imbattuto in 41 delle ultime 42 sfide contro il Cagliari in Serie A con un bilancio di 31 vittorie e dieci pareggi, segnando 83 reti (due di media a partita): l'unica vittoria dei sardi risale al 28 maggio 2017 (2-1 al Sant'Elia). I rossoneri hanno anche vinto 18 delle ultime 21 sfide casalinghe contro i sardi in Serie A: l'ultimo successo degli ospiti al Meazza in campionato risale al 1° giugno 1997 (1-0 con gol di Muzzi). Dopo il successo contro il Genoa, il Milan potrebbe vincere due partite di fila in Serie A per la prima volta da inizio marzo (contro Cremonese e Inter in quel caso) e potrebbe segnare almeno due gol in tre gare consecutive solo per la seconda volta in questo campionato, dopo lo scorso dicembre (contro Torino, Sassuolo e Verona).
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Dove vedere Milan-Cagliari: diretta tv e streaming
La partita tra Milan e Cagliari è in programma alle ore 20.45 a San Siro e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Milan-Cagliari, probabili formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Modric, Loftus-Cheek, Estupinan, Leao, Pulisic, Fullkrug.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Palestra, Gaetano, Adopo, Deiola; Esposito, Mendy. Allenatore: Pisacane. A disposizione: Ciocci, Sherri, Grandu, Raterink, Rodriguez, Zappa, Albaraccin, Mazzitelli, Russo, Sulemana, Sulev, Belotti, Borrelli, Felici.
ARBITRO: Guida. ASSISTENTI: Preti-Bercigli. QUARTO UOMO: Ayroldi. VAR: Abisso. AVAR: Chiffi.