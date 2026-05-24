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Verona-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Nell'ultimo e decisivo turno di campionato i giallorossi di Gian Piero Gasperini fanno visita agli scaligeri già retrocessi: un successo sancirebbe il ritorno in Champions Legue dopo sette stagioni
4 min
Verona-RomaGasperinisammarco

VERONA - Vincere e tornare in Champions League dopo sette stagioni. È questo l'obiettivo della Roma, impegnata alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi contro un Verona già retrocesso nell'ultimo e decisivo turno del campionato di Serie A. Grazie al successo nel derby contro la Lazio firmato Gianluca Mancini (doppietta) e al contemporaneo ko della Juve all'Allianz Stadium contro la Fiorentina (0-2), i giallorossi hanno scavalcato i bianconeri in classifica e a 90 minuti dalla fine hanno il destino nelle proprie mani. A quota 70, come il Milan, i capitolini hanno due lunghezze di vantaggio sulla coppia formata dalla Signora appunto e dal Como. I ragazzi di Gian Piero Gasperini hanno dato una spallata importante al campionato vincendo cinque delle ultime sei gare. Dall'altro lato del campo, gli scaligeri di Paolo Sammarco vogliono salutare la Serie A nel migliore dei modi e non regaleranno nulla: nonostante la retrocessione già aritmetica da diverse giornate, infatti, i gialloblù hanno fermato sull'1-1 in trasferta Juve e Inter. Un monito importante per la Roma: al Bentegodi sarà partita vera. 

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Verona-Roma: diretta tv e streaming

Verona-Roma, gara valida per il 38° e ultimo turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Dazn (215). 

 

 

Le probabili formazioni di Verona-Roma

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Yellu Santiago, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Suslov, Bowie. Allenatore: Sammarco. 

A disposizione: Perilli, Toniolo, Slotsager, Valentini, Niasse, Oyegoke, Harroui, Lirola, Isacc, Sarr, Vermesan. 

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Soulé,, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Tsimikas, Angelino, Ziolkowski, Pellegrini, Dovbyk, Vaz, Venturino, Pisilli, El Shaarawy.

ARBITRO: Sozza di Seregno. ASSISTENTI: M. Rossi-Laudato. IV UFFICIALE: Feliciani. VAR: Meraviglia. 

ASS. VAR: Maggioni. 

Verona-Roma: scopri tutte le quote

 

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