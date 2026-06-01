“I cornetti al miele al posto degli arbitri graditi all’Inter”: bufera Report, servizio censurato

Tra le varie testimonianze anche quella di un procuratore, che ha però preferito rimanere anonimo: "Analizzare solo le operazioni di mercato non basta. Bisogna intrecciare i dati di agenti, club e giocatori. E solo così puoi iniziare a capire come funziona il sistema. Ti faccio un esempio, ecco, l'Udinese. Stagione 2023-24, dodici operazioni di cui nove solo su stranieri e tutte fatte da un gruppo di procuratori che fa capo a Vagheggi Claudio. Stessa situazione nel 2025, otto operazioni, solo stranieri questa volta, sempre Vagheggi. Un altro esempio è il Verona che nel 2023 acquista quasi solo stranieri. E anche qui stesso gruppo di procuratori, che questa volta fanno capo a Luci e Cristofoletti".

"Il talento non è più protagonista, bensì..."

Si è parlato anche di club che acquistano dall'estero pacchetti di giocatori perché di proprietà di un singolo agente e non perché più forti o meno costosi. Nel caso del Verona, poi, Cristofeletti ha creato una nuova società con socia al 49% la moglie di quello che al tempo era il proprietario gialloblù, Maurizio Setti. "Nel nostro calcio il giocatore non è più il protagonista, non è il talento, non è la qualità - ha continuato il procuratore -. Quello che guida è l'interesse nelle operazioni di mercato e la relazione che si crea tra il procuratore e il direttore sportivo o il presidente di un club".