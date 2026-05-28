"Rocchi blindato dal sistema", "Volevano bloccare Report": l'inchiesta arbitri e non solo continua

Concorso in frode sportiva. Questa è l'accusa fatta dalla Procura di Milano a Gianluca Rocchi, che secondo i pm avrebbe pilotato alcune designazioni arbitrali e interferito sulle decisioni del VAR. Un'indagine lunga e che ha portato all'autosospensione del designatore e che ha scosso tutto il mondo arbitrale. Ma questa è soltanto la punta dell'iceberg dei problemi che affliggono il calcio italiano e che hanno portato la Nazionale a non qualificarsi ai Mondiali per tre edizioni consecutive. Proprio questi temi sono stati il fulcro di un'inchiesta di Report, che andrà in onda domenica 31 maggio alle 20:30 ma che è stato presentato con alcune anticipazioni pubblicate sui social.