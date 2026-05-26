Cremonese-Como, neanche a Open Var riescono a difendere il rigore. Tommasi, stoccata contro Rocchi!

Douvikas-Bianchetti, Maresca e il contatto in area

Il secondo episodio dello Zini di Cremona, invece, è il rigore assegnato al Como per un fallo di Bianchetti su Douvikas. Maresca dal campo: "Non c'è niente. È lui che calciando arriva poi sull'avversario...". A quel punto dal Var ricontrollano l'azione: "Fammi rivedere qua chi gioca il pallone... Lo gioca quello del Como. Guarda come entra (Bianchetti ndr). Vediamolo in dinamica". Ancora Gariglio: "Non la gioca mai Bianchetti e gli tocca il piede, è rigore questo". Rivedono tutta l'azione, scongiurano un possibile fuorigioco in partenza sulla punizione calciata dal Como: "Poi la prepariamo un secondo. Per me il tocco si vedeva bene che non gioca il pallone quella che abbiamo scelto noi. Partiamo dalla stretta con il contatto sul piede. Un frame più avanti...". Quindi Maresca viene richiamato al monitor e a quel punto il Var indirizza la decisione spiegando il suo punto di vista al direttore di gara: "Ti faccio vedere che il pallone lo gioca solo quello del Como e l'altro entra con i tacchetti sulla gamba. Ora te la faccio vedere anche in dinamica. Il pallone Bianchetti non lo gioca mai". Maresca chiede: "Allora Matteo, fammi vedere la 16 metri. Dalla prima inquadratura io vedo chiaramente quello che mi stai descrivendo, ma da questa, dinamicamente lui (Douvikas ndr) e Bianchetti alza il piede per opporsi...". Gariglio sottolinea: "Bianchetti gli entra coi tacchetti, poi decidi tu". Ancora il direttore di gara: "Ferma qua, me la devi far vedere laterlamente...". E poi dice: "Ok". "È rigore questo" sottolinea ancora Gariglio. Intanto l'arbitro dal campo indica il dischetto. Quello che si è registrato in questi anni è che se ti chiamano al VAR per fare una cosa, tu la fai non importa quello che pensi. Perché, come spiegato da chi parlava di "giocajouer" a Lissone, chi comanda è quello che guarda lo schermo, non quello che è in campo.