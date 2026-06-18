Il Milan ha controriscattato Camarda dal Lecce: è ufficiale. Le cifre e le ultime sul futuro

Il Milan non perde il controllo di Francesco Camarda . Incassato il no di Markus Krosche , che ha declinato la proposta di Gerry Cardinale per rimanere all' Eintracht Francoforte , e in attesa di definire il nuovo organigramma societario, i rossoneri stanno comunque lavorando sul mercato. La prima operazione è stata il controriscatto del classe 2008 dal Lecce , che nei giorni scorsi avevano esercitato l'opzione a proprio favore.

Controriscatto Milan per Camarda

Dopo una stagione in giallorosso, Francesco Camarda farà ritorno al Milan. Il Lecce aveva esercitato l'opzione di riscatto, acquistandolo per una cifra poco superiore ai tre milioni di euro. Poco più di quarantotto ore più tardi, la società rossonera ha deciso di controriscattare il talentino prodotto del vivaio.

"L’U.S. Lecce comunica che, dopo aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Francesco Camarda, l’A.C. Milan ha fatto valere il diritto di controopzione sul calciatore", riporta il comunicato diramato dalla società pugliese. Anche i rossoneri hanno poi pubblicato una nota ufficiale: "AC Milan comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione relativo alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda. L'attaccante tornerà dunque in rossonero a partire dal 1° luglio 2026".

Le cifre e le ultime sul futuro

Un solo gol segnato - il 29 settembre del 2025 contro il Bologna - in ventuno partite: è questo il bottino di Francesco Camarda alla prima vera stagione in Serie A. Nonostante abbia saltato gran parte della stagione per un infortunio alla spalla, il Lecce aveva comunque deciso di tenerlo anche per il futuro. Nei giorni scorsi era arrivato il riscatto dopo una stagione in prestito. Il Milan, però, ha esercitato l'immediato contro-riscatto, versando quattro milioni di euro ai giallorossi.

Adesso, i rossoneri dovranno decidere il percorso migliore per il futuro di Francesco Camarda. Il classe 2008 potrebbe essere valutato nella preaseason dal nuovo allenatore Ruben Amorim. Sullo sfondo rimangono diversi club di Serie A, che potrebbero chiederlo il prestito.