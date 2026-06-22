Diretta elezioni Figc, Malagò contro Abete: il nuovo presidente in tempo reale

L'Italia del calcio va al voto per eleggere il nuovo presidente della Figc . Mentre il resto del mondo è connesso tra Stati Uniti, Massico e Canada , i riflettori qui sono puntati su Roma dove si gioca la partita tra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò , i due candidati in corsa per guidare la federazione. L'atto conclusivo di un percorso che si è innescato subito dopo la debacle in Bosnia e che ha portato alla terza e consecutiva mancata qualificazione degli azzurri al Mondiale e alle dimissioni di Gabriele Gravina . E così ora la sfida per raccogliere il suo testimone è tra l'ex presidente del Coni e l'attuale n.1 della LND: gli exit poll vedono il primo favorito sul secondo, nonostante l'avvicinamento alle urne di Malagò non sia stato privo di ostacoli. Segui l'elezione in diretta sul nostro sito.

10:32

Sara Gama: "Io vicepresidente? Tante le cose da fare"

"Io vicepresidente? Non parlo di ruoli, sono tante le cose da fare e anche quelle che faccio con l'Assocalciatori". Lo ha detto Sara Gama, consigliera federale della Figc e vicepresidente AIC, entrando all'assemblea elettiva della Federcalcio, rispondendo a chi gli chiede di un possibile ruolo da vicepresidente qualora vincesse Giovanni Malagò. "Ora l'importante è che le cose si facciano - ha aggiunto -. Siamo tutti a disposizione come Assocalciatori". A chi gli chiede dell'importanza di un direttore tecnico per risollevare il calcio italiano ha risposto: "Calciatori e calciatrici sono sempre a disposizione per fare tutto. Ma non basta una figura sola a risolvere i problemi del calcio italiano. Ne servono diverse in tanti ruoli, dobbiamo lavorare uniti".

10:18

Gravina: "Sarei dovuto andare via prima"

"Faccio tantissimi auguri e un grande in bocca al lupo a entrambi ai candidati, il calcio continuerà ad essere in buone mani chiunque sarà il presidente". Così Gabriele Gravina, presidente dimissionario della Figc, entrando all'assemblea elettiva della Federcalcio. "Io ho lasciato un percorso di visione, nel mio documento c'e tutto, ci sono tutte le mie idee. Se tornassi indietro cosa non rifarei? Sarei dovuto andare via prima, di cose ne abbiamo fatte tante", conclude.

10:04

La priorità è il nuovo ct dell'Italia

Prima mossa del neo presidente sarà la scelta del ct azzurro: Roberto Mancini sembra in pole position per tornare a guidare la nazionale italiana.

9:52

Divario netto?

La distanza tra Malagò e Abete rischia di essere più ampia di quanto non dicano gli endorsement ufficiali. L’ex presidente del Coni parte dal 54%, con l’appoggio di Serie A, Serie B, calciatori e allenatori, mentre il suo sfidante ha il 34% della Lega Nazionale Dilettanti. Ad aumentare il divario, i tanti club di Lega Pro che si schiereranno con Malagò, insieme al Comitato regionale Lnd Lombardia (che vale il 3,7% e potrebbe non essere l’unico).

9:39

Le parole di Abete

"Dopo l'assemblea c'è sempre una ripartenza. Ora è il momento di gettare dei semi per avere un dialogo costruttivo tra le componenti". Così il presidente della Lnd e candidato alla presidenza della Figc arrivando all'assemblea elettiva della Federcalcio. "Ho portato avanti, e continuo a farlo, un confronto di politica sportiva - ha aggiunto -. Sarebbe incredibile che dopo le dimissioni Gravina si ripartisse con lo stesso consiglio senza aver affrontato i contenuti. Ogni volta che si viene eliminati dal mondiale sacrificare il presidente non assumendosi delle responsabilità non fa bene al nostro mondo. Il problema non è la qualità della persona, Malagò è una persona di qualità ma bisogna sciogliere dei nodi che non sono stati sciolti".

9:26

Malagò favorito

Gli exit poll vedono l'ex presidente del Coni favorito su Abete. Malagò arriva forte del consenso raccolto in primis dalla Lega di Serie A e a seguire da Serie B, da allenatori e calciatori (54%).

9:16

Assente Gerry Cardinale

Il proprietario del Milan non è all'assemblea Figc per votare il nuovo presidente federale. C'è invece Paolo Scaroni.

9:02

Scrutinio segreto

Le votazioni dei 273 delegati avverranno a scrutinio segreto con sistema elettronico e ciascuno potrà votare per un solo candidato. Il nuovo presidente, anche in caso di ballottaggio, sarà eletto con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (comprese le schede bianche, ma con esclusione dei voti nulli).

8:49

Come funziona la votazione

Viene eletto presidente, al primo o al secondo scrutinio, chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti (il 50% + 1).

8:38

Striscione contro la multiproprietà

Uno striscione lungo 15 metri è stato esposto questa notte da alcuni tifosi del Bari all'ingresso della sede della Federcalcio in Via Allegri a Roma. Il telo reca la scritta "Bari contro la multiproprietà". Il riferimento è alla norma della Federcalcio che consente alla famiglia De Laurentiis di detenere contemporaneamente il Napoli e il Bari, appena retrocesso in Serie C. Uno striscione identico è stato affisso davanti al Rome Cavalieri, l'albergo romano in cui questa mattina si terrà l'attesa elezione del nuovo presidente federale.

8:29

Gli orari

L'assemblea elettiva è in programma alle 8.30 in prima convocazione e alle 11 in seconda presso l'hotel Cavalieri di Roma.

(Hotel Cavalieri, Roma)