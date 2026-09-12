Venezia-Fiorentina, le pagelle: Mastantuono devastante, metronomo Fagioli

La Fiorentina riparte dal Penzo e lo fa nel segno di Franco Mastantuono. I viola, alla prima con Vanoli dopo l’esonero di Grosso, vanno sotto al 22’ con il gioiello di Adams, ma impiegano appena otto minuti per ribaltare tutto: l’argentino pareggia al 29’ con un mancino dal limite e sessanta secondi più tardi firma il sorpasso. Nella ripresa il Venezia prova a restare aggrappato alla partita, ma al 66’ Pellegrino sfrutta gli spazi e cala il tris. All’84’ ancora Mastantuono completa la sua serata da protagonista con la tripletta personale, prima del definitivo 2-4 di Hainaut. Una Fiorentina cinica e finalmente concreta porta via dal Penzo la prima vittoria in campionato; per il Venezia, invece, una serata nella quale le ingenuità difensive pesano più delle buone intenzioni.