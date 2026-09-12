Venezia-Fiorentina, le pagelle: Mastantuono devastante, metronomo Fagioli

La Fiorentina riparte dal Penzo e lo fa nel segno di Franco Mastantuono. I viola, alla prima con Vanoli dopo l’esonero di Grosso, vanno sotto al 22’ con il gioiello di Adams, ma impiegano appena otto minuti per ribaltare tutto: l’argentino pareggia al 29’ con un mancino dal limite e sessanta secondi più tardi firma il sorpasso. Nella ripresa il Venezia prova a restare aggrappato alla partita, ma al 66’ Pellegrino sfrutta gli spazi e cala il tris. All’84’ ancora Mastantuono completa la sua serata da protagonista con la tripletta personale, prima del definitivo 2-4 di Hainaut. Una Fiorentina cinica e finalmente concreta porta via dal Penzo la prima vittoria in campionato; per il Venezia, invece, una serata nella quale le ingenuità difensive pesano più delle buone intenzioni.
I voti del Venezia
Stankovic 6 Un passo in ritardo sul pari viola. Si riscatta a tu per tu con Njie.
Schingtienne 5.5 Una serata non memorabile.
Moreno 5 La sensazione è di grande insicurezza. Non va a impattare Mastantuono sul secondo gol. Juan Jesus (24' st) 5 si vede poco.
Haps 5 Dalla sua parte è un passaggio a livello alzato. Scivola pure sul raddoppio ospite. Cross vincente a gara chiusa.
Hainaut 6.5 Dà il meglio quando trova spazi a destra. Infatti va pure a segno nel finale.
Kike Perez 6 Primo tempo in ombra, meglio nella ripresa.
Busio 6.5 Firma l'assist per il gol che vale l'1-0 dopo una volata, poi è costretto a uscire per un infortunio muscolare. Helgason (44' pt) 5.5 Sfiora la rete con una bordata dalla distanza.
Sohm 5 Troppo compassato, un male antico. Lauerbach (35' st) ng
Sagrado 5 Va in difficoltà quando deve rincorrere i giocatori viola. Correia (24' st) 6 Frizzante.
Yeboah 5.5 Si fa vedere anche di testa in avvio, poi fatica a inquadrare la porta. Fernandez (35' st) ng
Adams 6.5 Gran botta con cui apre la serata lagunare. Solo quella, però.
All. Stroppa 5 Brutto capitombolo interno.
Pagelle Fiorentina
De Gea 6.5 Niente da fare sul gol di Adams. Gran volo su Helgason.
Jimenez 6 Bene sia in copertura sia in proiezione offensiva.
Dragusin 6 Tiene botta.
Ranieri 6 Non ci arriva nella diagonale sul vantaggio del Venezia. Pongracic (44' st) ng
Viery 5.5 Qualche volta perde il tempo.
Ndour 6.5 Perde palla in occasione del vantaggio arancioneroverde. Peccato veniale. Suo l'assist del poker.
Fagioli 7.5 Apporta ottima sostanza, e serve pure la palla lunga a Pellegrino per il 3-1.
Atta 7 Piede educatissimo. Spesso illuminante. Gnonto (15' st) 6 Prova immediatamente a entrare in partita.
Mastantuono 8 Pericolo pubblico sulla fascia destra. Gran doppietta nell'arco di un minuto; il terzo arriva alla fine. Brescianini (44' st) ng
Beto 6 Bello ma non balla, come in una rovesciata ciccata. Pellegrino (15' st) 7 Micidiale in contropiede per il tris della Fiorentina.
Njie 6 L'ex granata ci mette il fisico. Non è lucido al tiro. Gonçalves (35' st) ng
All. Vanoli 7 Esordio col botto. Si gira pagina.
ARBITRO
Fourneau 6.5 Partita non troppo complicata.
La Fiorentina riparte dal Penzo e lo fa nel segno di Franco Mastantuono. I viola, alla prima con Vanoli dopo l’esonero di Grosso, vanno sotto al 22’ con il gioiello di Adams, ma impiegano appena otto minuti per ribaltare tutto: l’argentino pareggia al 29’ con un mancino dal limite e sessanta secondi più tardi firma il sorpasso. Nella ripresa il Venezia prova a restare aggrappato alla partita, ma al 66’ Pellegrino sfrutta gli spazi e cala il tris. All’84’ ancora Mastantuono completa la sua serata da protagonista con la tripletta personale, prima del definitivo 2-4 di Hainaut. Una Fiorentina cinica e finalmente concreta porta via dal Penzo la prima vittoria in campionato; per il Venezia, invece, una serata nella quale le ingenuità difensive pesano più delle buone intenzioni.
I voti del Venezia
Stankovic 6 Un passo in ritardo sul pari viola. Si riscatta a tu per tu con Njie.
Schingtienne 5.5 Una serata non memorabile.
Moreno 5 La sensazione è di grande insicurezza. Non va a impattare Mastantuono sul secondo gol. Juan Jesus (24' st) 5 si vede poco.
Haps 5 Dalla sua parte è un passaggio a livello alzato. Scivola pure sul raddoppio ospite. Cross vincente a gara chiusa.
Hainaut 6.5 Dà il meglio quando trova spazi a destra. Infatti va pure a segno nel finale.
Kike Perez 6 Primo tempo in ombra, meglio nella ripresa.
Busio 6.5 Firma l'assist per il gol che vale l'1-0 dopo una volata, poi è costretto a uscire per un infortunio muscolare. Helgason (44' pt) 5.5 Sfiora la rete con una bordata dalla distanza.
Sohm 5 Troppo compassato, un male antico. Lauerbach (35' st) ng
Sagrado 5 Va in difficoltà quando deve rincorrere i giocatori viola. Correia (24' st) 6 Frizzante.
Yeboah 5.5 Si fa vedere anche di testa in avvio, poi fatica a inquadrare la porta. Fernandez (35' st) ng
Adams 6.5 Gran botta con cui apre la serata lagunare. Solo quella, però.
All. Stroppa 5 Brutto capitombolo interno.