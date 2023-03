Atalanta-Empoli, conferenza Gasperini: Hojlund, Zapata e il dubbio Muriel

In cerca di riscatto. L' Atalanta non vince da quattro turni: i ko con Lecce e Milan, il pari con l'Udinese e in ultimo la sconfitta al Maradona contro il Napoli capolista. I nerazzurri dunque dovranno provare in tutti i modi a trovare i 3 punti nella sfida contro l'Empoli per continuare l'inseguimento alla zona Champions League. I bergamaschi affronteranno gli azzurri domani con start alle ore 20.45.

Le parole di Gasperini

Alla vigilia del match, queste le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini: "I tifosi devono essere ottimisti perché siamo lì, abbiamo ancora una posizione di classifica in cui possiamo rimettere tutto in gioco. Dobbiamo guardare avanti. Contro l'Empoli serve anche entusiasmo, poi ci sarà la sosta per recuperare gli infortunati. Abbiamo bisogno di una vittoria per riavvicinarci a quelle davanti e distanziare quelli dietro. L'Empoli è una squadra che gioca a calcio, giovane, fresca e frizzante. Per me è una società modello da sempre. Il campionato è diventato più equilibrato, è più difficile vincere per tutte. Vera Atalanta? Si fa fatica ad accettare che l'Atalanta possa avere anche delle difficoltà, ma dipende anche dai momenti".

Poi le parole sui singoli: "Non c'è nessuna crisi né di Hojlund, né di Lookman. Se per due partite non fanno gol o giocano un po' meno bene non penso sia un problema. Muriel? Sta migliorando e devo capire se utilizzarlo dall'inizio o a partita in corso. Preferisco sempre farlo entrare dopo. Abbiamo fuori Koopmeiners e Djimsiti, per il resto Zapata ieri non si è allenato. La sua situazione è più delicata".