Atalanta-Juve, ufficiale: Gasperini senza due big contro Allegri

Un weekend chiave in Serie A per la corsa alla Champions League: oggi Milan-Lazio e Roma-Inter, domani sarà invece il turno di Atalanta-Juventus . I nerazzurri, dopo gli ultimi risultati, sono riusciti a tornare in corsa per un posto tra le prime quattro del campionato. Ma nel big match contro i bianconeri di Allegri, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno di due big: si tratta di Lookman e Hojlund.

Atalanta-Juve, statistiche e pronostico

Atalanta-Juve, i big assenti

I due attaccanti, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici, non sono riusciti a recupare per l'appuntamento di gala contro la Juventus, in programma domani alle ore 12.30 al Gewiss Stadium di Bergamo. L'assenza di Lookman era stata parzialmente anticipata dalle dichiarazioni del tecnico nerazzurro oltre che dagli allenamenti individuali svolti in settimana. Per quanto riguarda Hojlund, si è preferito non rischiarlo dopo la quota di edema fibrillare al muscolo ileo psoas destro. Assenti anche Vorlicky, Ruggeri, Hateboer e Palomino, in attesa di accertamenti per un infortunio muscolare al flessore destro. Dunque sono soltanto 19 i calciatori disponibili per il match contro i bianconeri: prima convocazione per Marco Palestra, richiamato da Gasperini dopo i minuti regalatigli nell'amichevole col Nizza dello scorso 16 dicembre durante la pausa per i Mondiali.