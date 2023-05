Atalanta-Juve, probabile formazione: Allegri, dubbi di abbondanza

TORINO - La qualificazione della Juventus alla prossima Champions League passa da Bergamo. Quella di domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium è una tappa fondamentale per raggiungere l'obiettivo. L' Atalanta di Gian Piero Gasperini , tra l'altro, sembra esser tornata a girare a pieno ritmo dopo un periodo di flessione. Nelle ultime tre gare, infatti, sono arrivate altrettante vittorie contro Roma (3-1), Torino (2-1) e Spezia (3-2). I bianconeri di Massimiliano Allegri , invece, hanno ritrovato il sorriso contro il Lecce dopo le tre sconfitte consecutive contro Lazio (2-1), Sassuolo (1-0) e Napoli (1-0) e il pareggio per 1-1 al Dall'Ara contro il Bologna. C'è da difendere il terzo posto dall'assalto delle inseguitrici, con l'Inter, impegnata alle 18 all'Olimpico contro la Roma, a -3, e il terzetto formato proprio dai giallorossi, dall'Atalanta e dal Milan (alle 15 al Meazza lo scontro diretto contro la Lazio seconda) a -5.

Scelte e ballottaggi in difesa: quanti dubbi!

SZCZESNY: Tra i pali confermato il portiere polacco. Dopo lo spavento contro lo Sporting Lisbona in Europa League che l'ha costretto a saltare la sfida contro il Sassuolo, è tornato titolare. Con un'Atalanta così in forma potrebbe essere chiamato agli straordinari.

DANILO: Il brasiliano sembra l'unico certo di una maglia da titolare nei tre dietro. Allegri non fa mai a meno di lui e, tranne contro la Salernitana all'andata e la Lazio all'Olimpico, lo ha schierato sempre titolare nei primi 33 turni di campionato.

BREMER/BONUCCI: Ballottaggio al centro. Il brasiliano, dopo aver assistito dalla panchina alle sfide contro Napoli e Bologna, è tornato in campo nella vittoria contro il Lecce. Il capitano, invece, quest'anno è stato tartassato dagli infortuni ed è rientrato proprio nell'ultima gara contro i salentini.

ALEX SANDRO/GATTI: Altro dubbio in difesa per Massimiliano Allegri. Entrambi hanno riposato nel turno infrasettimanale, con il brasiliano rimasto in panchina per l'intero match e l'azzurro inserito nel finale al posto di Bremer.