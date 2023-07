Samaden, l'ex Inter ora all'Atalanta: "Invidio la Juventus, ecco perché"

Dopo 33 anni di lavoro all'Inter, con giocatori come Dimarco passati sotto la sua ala, ora il dirigente è pronto al suo nuovo incarico con la Dea e continuerà il lavoro iniziato da Favini e Costanzi. Lo farà portandosi un primato sulle spalle: ha conquistato in nerazzurro ben 19 titoli nazionali, nessuno come lui.

Atalanta, Samaden e l'elogio alla Juventus: la conferenza

L'Atalanta dovrebbe seguire le orme della Juventus a portare avanti il progetto seconda squadra. A tal proposito Samaden nella conferenza stampa di presentazione ha ribadito: “Under 23? Dal mio punto di vista è sempre stato un sogno. Ho sempre invidiato i miei colleghi della Juventus visto che sono stati i primi ad avere questo progetto, quel tipo di investimento è clamorosamente importante”. Il responsabile del settore giovanile ha ringraziato la Dea per questa opportunità: "Sono onorato, ringrazio tutti per avermi scelto. Ci sono dei momenti e delle opportunità che non pensi di avere, che ti cambiano la vita. Nel momento in cui ho conosciuto Luca ho condiviso l’idea di progetto. Sono cresciuto col mito dell’Atalanta, è sempre stato un modello di riferimento, per me Mino Favini è stato anche un riferimento personale. Ieri è stato il primo giorno di scuola, sono entrato qui che al di là dell’emozione mi sento già a casa mia, mi sento a mio agio. Cosa mi ha convinto? Da sempre questo è stato un ambiente per far crescere bene i giovani. E' il fattore tecnico più importante.

Poi ha continuato entrando nei dettagli: “Ogni settore giovanile non può prescindere soltanto dal territorio. Quello che abbiamo condiviso con la proprietà è di rimanere al passo coi tempi. E' ovvio che poi il progetto deve basarsi anche sul territorio. Samaden ha poi parlato della troppa importanza legata al risultato in Italia: “Credo che sia uno dei grossi problemi a livello giovanile, ma va declinata bene la cosa. Chiunque vuol vincere giocando a calcio, purtroppo siamo noi adulti che dobbiamo insegnare ai più piccoli come si fa”. Sull'età media alzata in Primavera è stato invece molto netto: "Negli altri campionati i giocatori di 20 anni non sono più giovani".