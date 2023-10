Gasperini: "Paghiamo la non prontezza di tutti. Lookman? Nota stonata"

Gasperini e la critica a Lookman

Queste le dichiarazioni di Gasperini ai microfoni di Dazn: “Siamo partiti piano rispetto alla Lazio. Abbiamo subito un gol dopo 4’, anzi, ce lo siam fatti da soli, compromettendo l’inizio di gara. Poi siamo cresciuti, abbiamo fatto bene rimontando la partita. Nel finale abbiamo fatto un po’ di fatica, non siamo stati pronti nell’occasione del terzo gol ma avevamo rimesso in piedi le sorti della sfida. Paghiamo la non prontezza di tutti. Abbiamo fatto un’ottima gara, dispiace: l’abbiamo compromessa con degli episodi, in mezzo alla partita prestazione di grande spessore. C’è rammarico, ma sappiamo che paghiamo un po’ di scotto perché alcuni ragazzi appena arrivati hanno bisogno di tempo per giocare a certi livelli. Reggiamo sul nucleo di chi c’è da tempo a cui si è aggiunto bene Kolasinac. Quando inseriremo bene qualcuno in più avremo altre risorse. Sul 2-2 il nostro obiettivo era vincere, ma il gol l’abbiamo preso a squadra schierata quindi non eravamo sbilanciati. Stavamo bene, nonostante le 3 partite in una settimana”. Sui singoli e sulla sosta: “Koopmeiners aveva un risentimento ed era rischioso farlo giocare 90’. Scamacca, così come De Ketelaere, ha dovuto affrontare una gara difficile, ma entrambi hanno bisogno di giocare e trovare minutaggio. Il cambio di Muriel sicuramente ha dato vivacità. L’unica nota stonata è Lookman, che non è entrato bene: forse era un po’ seccato per la panchina iniziale. Non l’ho visto in partita, quasi come se subentrare fosse difficile da accettare. La sosta? Arriva al momento giusto, anche se molti vanno in Nazionale: vedremo quanto saranno impiegati e vedremo”.