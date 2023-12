Gasperini, Torino-Atalanta e l'aneddoto su Juric: "Litigi? Solo una volta"

L' Atalanta si appresta a tornare in campo. Testa al campionato, dopo le fatiche europee che hanno portato in dote il primo posto nel girone di Europa League : domani di fronte ci sarà il Torino di Ivan Juric. Un trascorso importante tra quest'ulitmo e Gian Piero Gasperini, con l'allenatore nerazzurro che ha avuto l'attuale trainer granata prima come giocatore e poi come collaboratore. E nella conferenza stampa pre gara proprio Gasperini ha svelato un aneddoto relativo al rapporto con Juric.

Gasperini e l'aneddoto con Juric

Queste le parole del tecnico bergamasco: "Se ho mai litigato con Juric? Una volta, ai tempi di Crotone, nei primi giorni. Voleva andare via era un calciatore superiore alla Serie C, io volevo a tutti i costi che rimanesse. In un derby di Coppa Italia lui non voleva giocare, e io non lo impiegai. Vincemmo quella partita, dal giorno dopo rientrò in formazione. Quella tra me e Juric è una bella storia: insieme abbiamo vinto il campionato a Crotone, poi ci siamo ritrovati a Genova, vincendo pure lì. Con lui ho vissuto tanti anni, l'ho avuto sia da calciatore che da collaboratore. Ha sempre avuto lo spirito di chi gioca per la squadra". Non solo Juric. Immancabile una battuta su Scamacca, che si è fatto male e salterà sicuramente il match contro il Torino: "Si corrono certi reschi quando si giocano tante partite, soprattutto in Europa, di sera e magari anche con temperature più basse. Per alcune settimane ci è andata bene, poi quando capitano certi problemi, anche se piccoli, ti ritrovi a non poter avere dei calciatori in campionato".