Gasperini: "Fortunati all'andata. Dobbiamo stare attenti all'Udinese"

"Bisogna stare attenti perché l'Udinese si difende molto compatta e riparte velocemente, all'andata eravamo andati a picchiare contro il muro". Sono le parole di Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa ha fatto il punto sul prossimo impegno di campionato dell'Atalanta. La Dea - attualmente 5ª in classifica con 33 punti - ospiterà l'Udinese di Gabriele Cioffi nel match valido per la 22ª giornata, in programma il 27 gennaio alle ore 15:00.