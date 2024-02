Gasp: "Partita molto anomala, molto strana ma di regolamento parlo quando vinco"

Gianpiero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la brutta sconfitta per 4-0 della sua Atalanta a San Siro contro l'Inter. Il tecnico della Dea ha dichiarato: "Atalanta in partita fino al 2-0 ma nel secondo tempo non l'ho vista neanche così male. Poi abbiamo fatto tanti cambi ed è diventato più un allenamento che una partita, è degenerata. In occasione del terzo gol non penso sia stata una partita di Serie A ma un allenamento. Ho avuto l'impressione che stiamo bene, nella prima parte abbiamo fatto bene contro un'Inter molto forte. Un risultato così lascia perplesso chi non ha visto la partita, ma siamo pronti per le prossime". Poi sulla sfida contro il Bologna ha aggiunto: "Forse per voi intacca la fiducia, per noi non è questo il tipo di partita che ci può intaccare moralmente, finché c'è stata partita...Abbiamo giocato contro una grande Inter, è stata una partita molto anomala, molto strana, penseremo alla prossima, non c'è tempo di pensare in negativo. Perchè anomala? Io di solito di regolamento parlo quando vinco, forse avrebbe vinto l'Inter lo stesso, ma sarebbe stata partita vera".