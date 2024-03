Atalanta-Bologna, top player di Gasperini ammonito: squalificato per la Juve

L'Atalanta esce sconfitta dalla sfida Champions League contro il Bologna nel 27° turno di Serie A , rimedia il secondo ko di fila e resta sesta nella classifica del massimo campionato italiano . Nel prossimo turno i bergamaschi giocheranno contro la Juventus (la sfida è in programma domenica prossima alle 18 allo Stadium) e Gasperini dovrà fare a meno di Holm che, diffidato, è stato ammonito nella partita contro il Bologna e salterà per squalifica l'incontro con i bianconeri.

Holm squalificato contro la Juve

Holm è infatti entrato nel corso del secondo tempo al posto di Zappacosta e ha rimediato un cartellino giallo per un fallo su Saelemaekers. Salterà il prossimo impegno contro la Juve. Si sono 'salvati' invece gli altri tre diffidati dei nerazzurri in campo contro il Bologna: De Roon, Lookman e Zappacosta (partiti tutti titolari) non sono stati ammoniti e saranno a disposizione di Gasperini per la gara contro i bianconeri.