Liverpool, ricavi record. Atalanta, assalto ai Top 20 d'Europa

Liverpool-Atalanta non è soltanto la sfida fra i Reds, grandi favoriti per la vittoria finale in Europa League e la Dea che Anfield l'ha già sbancato (25 novembre 2020, Champions League, Gruppo D, quarta giornata, Liverpool-Atalanta 0-2, marcatori: Ilicic, Gosens). Il rapporto dell'autorevole Deloitte Football Money League, che ogni anno allinea le società europee, snocciolando i rispettivi dati di bilancio offre l'occasione per analizzare da un lato, la potenza del Liverpool e dall'altro la progressiva ascesa dell'Atalanta in campo internazionale.

La stagione

Sul campo, in questa stagione la squadra di Klopp ha ottenuto sinora questi risultati: in Premier, è in testa, appaiata all'Arsenal con 71 punti, ma i Gunners vantano una migliore differenza reti (+51 rispetto al +42 dei rivali) che, in caso di arrivo finale ex aequo, sarà decisiva per l'assegnazione del titolo. City permettendo, visto che i campioni d'Europa tallonano la coppa di testa accusando un solo punto di svantaggio. In Europa League, il Liverpool è approdato ai quarti di finale dopo avere vinto il proprio girone e avere eliminato lo Sparta Praga negli ottavi; in Coppa d'Inghilterra, la squadra è stata eliminata dal Manchester United nei quarti di finale, però ha vinto la Coppa di Lega battendo il Chelsea. L'Atalanta in campionato è sesta con 50 punti, ma deve recuperare la partita con la Fiorentina; in Europa League ha vinto il proprio girone e ha eliminato lo Sporting Lisbona nei quarti; in Coppa Italia deve giocare la semifinale di ritorno il 3 aprile a Bergamo contro la Fiorentina dopo essere stata sconfitta all'andata per 1-0.

I bilanci

La forza economica del Liverpool è impressionante. I dati dell'ultimo consuntivo parlano chiaro, sebbene si sia chiuso con una perdita di 8,1 milioni di euro.

- Diritti tv e premi Uefa: 281,6 milioni.

- Plusvalenze cessione calciatori: 39,4 milioni.

- Incassi da stadio: 93 milioni.

- Totale: 692,4 milioni.

- Valore della produzione: 731, 8 milioni.

- Costo della produzione: 737 milioni.

- Differenza fra valore e costo della produzione: - 5,2 milioni.

- Proventi e oneri finanziari: - 5,3 milioni.

- Risultato prima delle imposte: -10,5 milioni.

- Imposte: 2,4 milioni.

- Perdita d'esercizio: -8,1

Attualmente, il Liverpool occupa la posizione N.5 del ranking Uefa, l'Atalanta la N.21: sei anni fa era al N.104. La società bergamasca ha chiuso l'ottavo bilancio consecutivo in utile, nonostante nell'ultima stagione non sia scesa in lizza nelle coppe europee. I dati.

- Fatturato: 103, 9 milioni di euro, così composto.

- Diritti tv e premi Uefa: 59, 1 milioni.

- Plusvalenze e cessioni calciatori: 63,2 milioni.

- Incassi da stadio: 13,5 milioni.

- Altri ricavi: 30,5 milioni.

- Totale: 103, 9 milioni.

- Valore della produzione: 193, 7 milioni.

- Costo della produzione: 187, 4 milioni.

- Differenze tra valore e costo della produzione: + 6,3 milioni.

- Proventi e oneri finanziari: 0,6 milioni.

- Risultato prima delle imposte: +6,9 milioni.

- Imposte: 3,1 milioni.

- Utile dell'esercizio: 3,8 milioni.

(Fonte: ultimi bilanci ufficiali delle due società)