Atalanta da Scudetto, un'altra favola: i cinque motivi per cui può succedere

Il trionfo in Europa League, il filotto di vittorie, l'attacco atomico

Avevamo detto del quarto posto 2017. Sembrava un traguardo non più eguagliabile, è arrivato il terzo dal 2019 al 2021. E dopo il deludente ottavo posto del 2022, è ripartita la crescita. In Italia e, soprattutto, in Europa. Qui l’Atalanta aveva fatto parlare di sé per le prestazioni (storico Guardiola: «Affrontarli è come andare dal dentista»), poi sono arrivati i risultati, come la straordinaria conquista dell’ultima Europa League. In campionato l’Atalanta vince da nove partite consecutive, in cui ha realizzato 27 dei 38 gol che ne fanno il migliore attacco della Serie A. L’ultima sconfitta in assoluto risale al 24 settembre (2-3 con il Como) e martedì arriva in Champions quel Real Madrid che vinse la Supercoppa il 14 agosto battendo 2-0 i nerazzurri. Nel frattempo, il mondo si è capovolto.