Atalanta, Scalvini ko: intervento alla spalla dopo l'infortunio col Barça

Intervento chirurgico per Giorgio Scalvini. Il difensore dell'Atalanta, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro rimediata lo scorso giugno, era rientrato in campo riuscendo a collezionare 7 presenze tra Supercoppa italiana e campionato. L'ottava gara giocata, quella di Champions con il Barcellona finita per 2-2, si è però contraddistinta per un nuovo sfortunato infortunio, stavolta alla spalla, con la data di rientro ancora tutta da decifrare.