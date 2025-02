Atalanta, Maldini arriva e si ferma: per l'ex Monza un lungo stop

Piove sul bagnato in casa Atalanta. Archiviata la gioia per la roboante vittoria in casa dell'Hellas Verona, i bergamaschi devono fare i conti con un'infermeria a dir poco affollata. Ad aggiungersi alle già troppe indisponibilità è Daniel Maldini. Per il calciatore, arrivato da qualche settimana in nerazzurro, si prospettano tre settimane di stop poichè gli esami strumentali ai quali si è sottoposto nelle ultime ore hanno diagnosticato una lesione muscolo-fasciale di primo grado dell'adduttore lungo sinistro.