Atalanta, i convocati di Juric contro la Juve: tanti big ko, ecco chi recupera

Il tecnico dell'Atalanta, Ivan Juric , ha convocato 21 giocatori per la sfida di domani in casa della Juventus . Questa la lista: Ahanor, Bellanova, Bernasconi, Brescianini, Carnesecchi, De Ketelaere, De Roon, Djimsiti, Ederson, Kossounou, Krstovic, Lookman, Maldini, Musah, Obric, Pasalic, Rossi, Samardzic, Sportiello, Sulemana, Zappacosta. Tre recuperi importanti, quindi, per il tecnico nerazzurro per la trasferta sul campo dei bianconeri: si tratta di Lookman , ormai reintregrato in gruppo, Ederson , tornato a disposizione dopo il problema al ginocchio, e De Ketelaere , che è riuscito a recuperare dopo il problema fisico rimediato nella sfida di Champions League a Parigi contro il Psg .

Atalanta, i giocatori esclusi dai convocati

Restano numerose, comunque, le assenze per l'Atalanta. Juric deve continuare a fare a meno non solo di Scamacca, che sta lottando contro una patologia infiammatoria al ginocchio sinistro, ma anche di altri big come Scalvini, Hien, Kolasinac e Zalewski. "Scamacca lo valuteremo col tempo, non so quando rientrerà. Per lui questa situazione non è semplice, gli ho detto di andare avanti con il sorriso e di stare bene per quando arriverà il momento. È alle prese con con un’infiammazione, speriamo di recuperarlo il prima possibile. Ad oggi è difficile dare una data precisa" ha spiegato Juric, in conferenza stampa, sulle condizioni fisiche di Scamacca.

