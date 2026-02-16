Tuttosport.com
Atalanta, si fa male Raspadori: l'infortunio e quali partite salta

Il nuovo attaccante della Dea si è fatto male nel match contro la Lazio. L'ex Napoli resterà fuori per un po', saltando anche un big match...
3 min
Serie Aatalantaraspadori
Atalanta, si fa male Raspadori: l'infortunio e quali partite salta© LAPRESSE
Sarà assente fino a tre settimane Giacomo Raspadori, l'attaccante dell'Atalanta che si è infortunato alla coscia sinistra sabato scorso in casa della Lazio lasciando la squadra in dieci a sostituzioni esaurite. La diagnosi parla di una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale sinistro, uno stiramento. Il giocatore, classe 2000, arrivato nella finestra invernale del calciomercato dall'Atletico Madrid, ha già iniziato domenica le terapie. Salterà, oltre all'andata e al ritorno dei playoff di Champions League col Borussia Dortmund, anche le partite contro il Napoli e il Sassuolo in campionato e la semifinale d'andata di Coppa Italia il 4 marzo con la Lazio. 

Atalanta, Raspadori ai box per tre settimane

Brutte notizie in casa Atalanta: l'ex Sassuolo, arrivato nella sessione di calciomercato invernale dall'Atletico Madrid, dovrà restare ai box per tre settimane. Nella gara vinta per 2-1 contro la Lazio, Raspadori ha accusato un problema muscolare che lo terrà lontano dal campo per un po'. L'attaccante della Dea ha iniziato nel migliore dei modi la sua esperienza a Bergamo, mettendo a segno un gol ed un assist in quattro gare con la sua nuova squadra. La sfortuna si è purtroppo abbattuta sull'ex Atletico Madrid, squadra in cui milita attualmente Ademola Lookman: l'attaccante nigeriano ha infatti fatto il percorso inverso di Raspadori, lasciato l'Atalanta a gennaio per approdare ai Colchoneros. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

