Atalanta, si fa male Raspadori: l'infortunio e quali partite salta

Sarà assente fino a tre settimane Giacomo Raspadori, l'attaccante dell'Atalanta che si è infortunato alla coscia sinistra sabato scorso in casa della Lazio lasciando la squadra in dieci a sostituzioni esaurite. La diagnosi parla di una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale sinistro, uno stiramento. Il giocatore, classe 2000, arrivato nella finestra invernale del calciomercato dall'Atletico Madrid, ha già iniziato domenica le terapie. Salterà, oltre all'andata e al ritorno dei playoff di Champions League col Borussia Dortmund, anche le partite contro il Napoli e il Sassuolo in campionato e la semifinale d'andata di Coppa Italia il 4 marzo con la Lazio.