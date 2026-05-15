Sarri guida il valzer delle panchine: Atalanta e Napoli in pole. Bologna tra Italiano e De Rossi. Grosso e Palladino...

Sta per scattare ufficialmente il valzer delle panchine . Tra i tecnici più corteggiati c’è Maurizio Sarri . L’allenatore toscano è sotto contratto con la Lazio fino al 2028 (stipendio da 2,5 milioni annui più 1 di bonus), tuttavia qualche crepa nell’ultima stagione si è creata nel rapporto col presidente Claudio Lotito e la sensazione è che Mau possa migrare altrove. Occhio all’ Atalanta che l’ha messo in cima alla lista dei desideri per il dopo Raffaele Palladino, in procinto di non essere confermato nonostante un contratto fino al 2027. Sarri ha un legame forte ed è stimato tantissimo dal futuro direttore sportivo del club bergamasco: quel Cristiano Giuntoli insieme al quale ha lavorato con ottimi risultati per un triennio (2015-2018) ai tempi del Napoli. E proprio il club di Aurelio De Laurentiis tiene d’occhio Sarri per l’eventuale dopo Antonio Conte, il cui futuro resta un rebus che soltanto il faccia a faccia col presidente scioglierà . Negli ultimi giorni, però, filtrano segnali volti alla possibile permanenza del condottiero salentino, vincolato al Napoli fino al 2027 (ingaggio da 8 milioni annui): se così fosse, per Sarri si infiammerebbe la pista che conduce a Bergamo. Altrimenti l’ipotesi di un ritorno a Napoli prendererbbe corpo.

Napoli e Manchester City: intrecci tra Conte, Guardiola e Maresca

Intanto possiamo depennare dai possibili candidati alla panchina partenopea il nome di Enzo Maresca, che ha un’intesa di massima col Manchester City. L’ex guida tecnica del Chelsea è il preferito della dirigenza dei Citizens per rimpiazzare Pep Guardiola, qualora il catalano dovesse confermare la decisione di lasciare Manchester. L’ex Barça ha un altro anno di contratto a 20 milioni all’anno, ma deve capire se guidare il City lo stimola ancora. Stesso discorso per Vincenzo Italiano e il Bologna: previsto nei prossimi giorni un faccia a faccia per capire se sussistono i presupposti per proseguire insieme. Altrimenti i rossoblù potrebbero lanciarsi su uno tra Daniele De Rossi (può liberarsi dal Genoa dietro il pagamento di una penale) e Fabio Grosso (legato per un altro anno al Sassuolo).

Fiorentina, Lazio e Sassuolo: le ultime sulle panchine di Serie A

Entrambi piacciono molto alla Fiorentina, che vedrà a breve Paolo Vanoli (in scadenza il 30 giugno). Il primo step per arrivare alla decisione definitiva su chi dovrà allenare la Viola l’anno venturo. Vietato sbagliare. Lo sa bene Fabio Paratici, che starebbe tenendo in caldo pure una pista estera top secret. E la Lazio? Qualche ammiccamento è arrivato da Sergio Conceicao (Al Ittihad), che resta un idolo della tifoseria biancoceleste; mentre in Italia rimangono apprezzati Grosso, Palladino e Pisacane. Se il Campione del Mondo 2006 dovesse lasciare Sassuolo, il club neroverde andrebbe dritto su Ignazio Abate protagonista dell’entusiasmante cavalcata alla guida della Juve Stabia in B.