Arnautovic fuori, Barrow e una novità: Bologna, Thiago Motta sceglie l'attacco

Dopo la sconfitta casalinga contro il Monza , il Bologna si proietta alla sfida in programma sabato 18 febbraio alle 15 contro la Sampdoria . Contro alla rovescia per la sfida in trasferta valida per la ventitreesima giornata di Serie A , presentata in conferenza stampa da Thiago Motta . L'allenatore dei rossoblù dovrà fare a meno dello squalificato Marko Arnautovic e dell'infortunato di Joshua Zirkzee .

Da Arnautovic, a Barrow passando per Raimondo: Thiago Motta sfoglia la margherita in attacco per battere Stankovic

Motta ha preannunciato che sarà convocato un attaccante della Primavera: "Raimondo verrà con noi. Per quanto riguarda gli infortunati stanno migliorando, Sansone, Soumaoro su tutti. ma non sono ancora pronti".

Peserà l'assenza di Arnautovic per un giallo ingenuo rimediato a fine gara contro il Monza per condotta antisportiva, Thiago Motta ha glissato su un eventuale strigliata nei confronti del bomber austriaco e si è soffermato su Barrow: "Arnautovic ci sarà contro l'Inter, speriamo di averlo al meglio. Non è disponibile e io sto pensando solo alla partita con la Sampdoria. Barrow titolare? Dipenderà solo da lui, l'ho visto con tanto entusiasmo. Riesce a dare alla squadra la sua caratteristica migliore che è il tiro in porta oltre alle transizioni e a fare gol. Vedremo per la prossima se inizierà e se farà il centravanti, abbiamo ancora un allenamento. Medel ci sarà vedremo se dall'inizio a gara in corso".

La sfida nella sfida con Stankovic, al suo fianco in mille battaglie ai tempi dell'Inter: "Deki è stato un grande compagno. Lo ammiro tantissimo, mi ha aiutato molto quando eravamo calciatori. Ero più giovane, lui era all'Inter da tempo e mi ha aiutato ad inserirmi meglio nel gruppo".