Serie A, Bologna-Monza 0-1: decide Donati, Palladino sorride

Il Bologna si arrende all'emergenza e fallisce l'assalto al settimo posto. Al Dall'Ara passa il Monza, che si conferma tra le squadre più in forma e l'unica imbattuta di questo 2023: la banda di Palladino raggiunge i rossoblù a quota 29 punti ed entra di diritto tra le squadre in corsa per il settimo posto del Torino, distante una sola lunghezza: il gol da tre punti è di Donati, mossa a sopresa di Palladino, che senza Carlos Augusto inserisce l'ex Inter a destra e Ciurria a sinistra ed è proprio Donati a trovare il tap in vincente dopo il contropiede orchestrato da Sensi e condotto con un'azione personale da Petagna al 25'. Sta peggio Thiago Motta, che arriva alla partita con 5 indisponibili per infortunio (Bagnolini, Bonifazi, Sansone, Soumaoro e Zirkzee) e senza Lucumì squalificato e con Arnautovic in panchina reduce da un mese di stop e con un solo allenamento sulle gambe. In emergenza in difesa e attacco ridisegna la squadra con Posch e Sosa al centro della difesa, Cambiaso e Lykogiannis sulle corsie laterali e con Ferguson falso nove con Kyriakopoulos e Aebischer a completare tridente e mediana.