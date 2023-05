Motta, conferenza Bologna-Roma: Mourinho, Arnautovic e l’interesse Psg

Bologna-Roma, ecco chi arbitrerà il match

Bologna-Roma, le parole di Motta

Queste le dichiarazioni rese in conferenza stampa dall'allenatore del Bologna: "Sarebbe importante ritrovare la vittoria, ma ci sono tanti fattori di mezzo. Sansone sta recuperando, per quanto riguarda Schouten si è allenato bene quest'oggi. Lucumi l'ho lasciato andare in Colombia per la nascita di suo figlio, un evento importante: daremo una chance a chi ha giocato meno. Arnautovic? L'ultima volta ha giocato 25', chiunque può essere titolare: attendiamo che rientri in condizione. Zirkzee out l'ultima partita? Semplicemente ho visto altri che stavano meglio. Ha talento, deve capire che bisogna scendere in campo per fare la differenza, entrare in un contesto collettivo: ad ora non l'ho visto. La Roma è solida in difesa, una rosa di spessore, servirà concentrazione. Se ho preso più da Mourinho o da Gasperini? Entrambi sono stati miei allenatori, da tutti e due ho provato ad assorbire gli aspetti migliori e compatibili con il mio carattere. A Parigi dicono che interesso al Psg? Penso solo alla partita con la Roma e al mio Bologna. Sul mio futuro: una società seria sa che bisogna programmare al meglio e in tempi giusti quella che sarà la prossima stagione, con ambizioni definite e obiettivi raggiungibili, indipendentemente da tutto. Perdere Dominguez il prossimo anno? Sicuramente mi dispiacerebbe. Parla con la società per il rinnovo: io posso consigliarlo ma la decisione spetterà a lui".

La fantascommessa in Bologna-Roma