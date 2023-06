Thiago Motta, conferenza Lecce-Bologna: "Presto saprete del mio futuro"

Verso Lecce-Bologna, Thiago Motta: "Non mi è arrivata nessuna richiesta"

Thiago Motta ha spiegato parlando degli scenari relativi al futuro con il Bologna o lontano da Bologna: "Dobbiamo incontrarci ancora con il presidente, in questo momento non posso e non so cosa potrei dire. L'ultimo incontro è stato molto interessante. Ogni volta che ci incontriamo serve sempre per avere più chiarezza e trasparenza su quello che siamo, che abbiamo fatto e faremo. Con il presidente condivido la soddisfazione per la bella stagione, che non è ancora finita, e le ambizioni di far sempre bene. Nei prossimi incontri saprete cosa succederà. Non mi è arrivata nessuna richiesta".