Motta, conferenza Juve-Bologna: "Bianconeri fantastici, Cambiaso super"

Juve-Bologna si avvicina a grandi passi: all' Allianz Stadium appuntamento domenica 27 agosto alle 18:30 . All'antivigilia del match ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Bologna , Thiago Motta .

Il tecnico dei felsinei non ha lesinato parole d'elogio per i bianconeri e non ha nascosto di attedersi una grande prestazione da parte dei suoi uomini, sconfitti 2-0 dal Milan all'esordio stagionale in campionato al Dall'Ara.

Juve-Bologna, Thiago Motta: "Rinnovo Orsolini? Maggiori responsabilità"

Thiago Motta ha parlato a due giorni dalla sfida contro la Juventus: "Ora in particolare abbiamo bisogno di tutti. C'è una partita importante come quella con la Juventus da giocare. Orsolini sa molto bene che deve migliorare, ora ancora di più visto il rinnovo del contratto. Deve essere determinato e determinante perché le responsabilità sono maggiori".

"La nostra filosofia è quella di tenere la palla per controllare il gioco. Il Milan come la Juventus sono, però, squadre di altissimo livello e quando andiamo a pressare alti lo dobbiamo fare insieme riducendo gli spazi e non lasciandogli la possibilità di prendere la palla. Non possiamo pensare di aggredire la Juventus per tutto il tempo di gioco, piuttosto dobbiamo migliorare la fase di possesso palla, capire quando è il momento giusto per attaccare e migliorare la qualità delle azioni offensive per evitare i contrattacchi. Cercheremo di portare la partita dove conviene a noi".