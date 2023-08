Orsolini titolare, Karlsson carta segreta Motta: il Bologna anti Juventus

Ora però le risposte deve darle sul campo, come nella passata stagione. La pedina perfetta nello scacchiere dell'allenatore. Uno che quando ha un'idea di certo si illumina. Il campionato dei rossoblu è iniziato in salita contro il Milan e ora con la Juventus la montagna da scalare sarà ancora più alta. I bianconeri sono reduci da un'ottima prova contro l'Udinese, non solo per il risultato, ma anche per il modo diverso di approccio al match. Un pressing che potrebbe dare fastidio al Bologna, che avrà bisogno della qualità dei suoi giocatori migliori.

Thiago Motta e l'importanza di Orsolini

Pressing alto, palleggio e tanta qualità nella metà campo avversario: il calcio di Thiago Motta va in questa direzione. Certo contro le big è più difficile interpretarlo, ma non si snatura. Contro il Milan nel primo tempo l'assenza di Orsolini si è sentita, è l'unico giocatore mancino capace di entrare dentro il campo, partendo dalla destra e mettendo in difficoltà le linee avversarie. Il tecnico lo scorso anno lo ha valorizzato, rendendolo molto più concreto. Non è più solo bello, ma anche utile. Lavoro che si è visto soprattutto nei numeri: 11 gol e 4 assist in 32 partite e un sogno europeo coltivato fino alla fine. Orsolini è la Regina del suo allenatore, "fa un po' come gli pare". Il più estroso in un campo organizzato e contro la Juventus la sua fantasia sarà necessaria per impensierire la difesa bianconera. Non solo l'italiano, l'attenzione si è spostata anche su Karlsson...