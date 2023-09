Zirkzee, dal sogno Bayern al flop Parma e la rinascita a Bologna con Motta

Tre partite di campionato, un assist nella gara contro la Juventus e un gol (decisivo ai fini del risultato) contro il Cagliari, quello del momentaneo pareggio. Un calciatore ritrovato, dopo un rendimento da montagne russe.

Zirkzee, inizi al Bayern e il prestito al Parma

Zirkzee cresce calcisticamente nelle giovanili del Bayern Monaco. Fin dalla tenera età lascia stupito chiunque lo osservi, viene considerato una delle grandi promesse future cresciuta in casa per il club bavarese. Il destino sembra segnato, anche perché nel 2019, a soli 18 anni, entra a far parte del giro della prima squadra. Eppure qualcosa non funziona: il club non crede in lui, tanto da decidere di mandarlo altrove. A puntare su di lui è il Parma: arriva ai ducali nel mercato invernale del 2021 con la formula del prestito con diritto di riscatto e percentuale sulla futura rivendita. A fine stagione, dopo poche apparizioni e zero gol, Zirkzee torna al Bayern, complice la retrocessione in B del Parma e un infortunio che lo ha costretto ai box da marzo fino a fine campionato. Nell'estate successiva diventa noto, ma per il motivo sbagliato...