Motta: "Vittoria per Mihajlovic. Zirkzee straordinario, il 4° posto..."

Arriva la quarta vittoria nelle ultime sei partite di campionato per il Bologna . I rossoblù al Dall'Ara sconfiggono per 2-0 la Roma di Josè Mourinho : il gol di Moro e l'autorete di Kristensen a decidere la sfida. Prosegue dunque l'incredibile rendimento casalingo degli emiliani, che hanno ottenuto una 6 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta. Una marcia che ha permesso alla squadra di Thiago Motta , dopo 16 giornate, di piazzarsi al quarto posto con 28 punti mettendosi alle spalle Napoli, Fiorentina e proprio Roma.

Bologna-Roma, parla Motta

Il tecnico rossoblù, nel post gara a Dazn, ha così commentato la vittoria sui giallorossi: "Abbiamo fatto una buonissima prestazione, alla fine viviamo tutte le partite in questo modo, al massimo. Sappiamo delle difficoltà che ci possono essere, ognuno ha le sue, ma i ragazzi un'altra volta sono stati molto bravi: hanno gestito, difeso, ricompattarsi, giocando quando si doveva giocare, non dare la possibilità alla Roma di rientrare in partita. Una buona partita sotto tutti i punti di vista, anche delle emozioni visto quanto successo prima della partita". Al Dall'Ara un motore diverso? Motta la pensa così: "Dal primo giorno di lavoro i ragazzi si son presentati con l'idea di crescere e migliorare, è una soddisfazione enorme battere una big come la Roma in casa nostra. C'è una sola strada per arrivare a questi momenti, è merito loro. La vittoria è per Sinisa Mihajlovic, sono sicuro che ci stava guardando e che ha dato una grande mano".

Il Bologna gioca e si diverte, e ha rallentato il percorso di diverse big: "Il lavoro senza sorriso non è funzionale, il lavoro col sorriso porta a qualcosa di speciale. La squadra dà soddisfazione, perché si allena con professionalità, si vede che fanno gruppo". Su Zirkzee, in un momento di forma straordinario: "Un giocatore che sta dimostrando tutti i giorni di stare bene, ha qualità tecniche e fisiche, è un ragazzo perbene che aiuta il gruppo. Si sacrifica molto spesso, tutti si danno una mano. Deve migliorare su alcune cose, perde dei palloni facilmente ma non può permetterselo con la qualità che ha. Fa tanto bene a questo gruppo". Ora il Bologna è quarto: "I tifosi hanno il diritto di sognare, noi il dovere di lavorare già da domani alla prossima partita".