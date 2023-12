Bologna, buona notizia dell’infermeria: Thiago Motta recupera un big

Il Bologna ha iniziato la settimana con il sorriso e non solo per la vittoria contro la Roma e per il quarto posto in classifica. La buona notizia è il rientro un gruppo di Orsolini, che ha saltato le ultime quattro giornate in Serie A per infortunio. La squadra non ne ha risentito e i risultati sono arrivati lo stesso, ma Thiago Motta ora potrà contare anche sul suo talento per continuare a sognare.