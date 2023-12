Bologna, rabbia Motta: "Zirkzee deve crescere, l'Udinese ci ha annullato"

Sconfitta pesante per il Bologna di Thiago Motta, che in casa dell'Udinese cade per la terza volta in campionato. I rossoblù, in una gara difficile fin dalle prime battute, perde per 3-0 contro i bianconeri, subendo per la prima volta in questa stagione tre gol in una sola partita. E così, dopo tre successi consecutivi, gli emiliani arrestano la propria striscia positiva e chiudono il 2023 con un ko. L'allenatore ha analizzato il macth nel post partita.