Bologna, serve il sogno Champions per blindare Motta dalle big

Ormai sotto le Due Torri gli attribuiscono pure qualità taumaturgiche. Non si spiega in altro modo la corrente di pensiero che vuole Thiago Motta così Harry Potter da aver schierato Fabbian e Urbanski all'inizio sulle ali col Sassuolo , per poi essere certo di ribaltare la situazione nel finale con Orsolini e Saelemaekers , spostando Fabbian in un più acconcio spot centrale. Tutto calcolato, a leggere sui social i 'bimbi di Thiago'.

Del resto con un Bologna che vola sulle acque manco fosse Luna Rossa, Motta diventa l'eroe di ogni film di Natale, quelli col lieto fine scritto già ai titoli di testa. Il problemone - visto da Bologna - è che più il tempo passa, più la mancanza di un contratto per la prossima stagione aumenta di peso. Non che una firma vincoli Thiago Motta in assoluto (leggasi: si presentano Psg o Barça, offrono cinque volte tanto e addio al Bologna), però la questione comincia a essere annosa.

Motta e il futuro al Bologna

Il tecnico italobrasiliano ha estimatori in Italia a partire dal Milan, ma anche tra qualche top team straniero. Ieri alla presentazione dell'attaccante olandese Jens Odgaard, rilevato dall'Az Alkmaar come ultima ciliegina di un mercato invernale importante per gli standard del Bologna, l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha delineato lo stato dell'arte delle vicende mottiane: «Non c'è niente di nuovo. Motta e il suo staff lavorano come se avessero un contratto a lungo termine con noi. In testa ha soltanto il Bologna. Se ne sta parlando anche troppo del suo futuro. Siamo in lotta per un grande obiettivo. Nei prossimi giorni o settimane incontreremo il suo agente (l'avvocato Alessandro Canovi, ndr) e vedremo se si riesce a fare qualche passo avanti». Il Bologna è stato tra le più attive per investimenti a gennaio. Segno che Joey Saputo ha cambiato prospettiva col mago delle plusvalenze Sartori scatenato al suo servizio. Il 'range' degli esborsi si è alzato: Santiago Castro, che arriverà la prossima settimana dopo il Preolimpico con l'Argentina, è stato un affare da una dozzina di milioni di euro. Fenucci, sempre attento a dosare le parole, per la prima volta cambia pubblicamente il bersaglio della stagione rossoblù.