Motta, il Bologna in Europa e Fabbian: "Sta alzando il livello, per questo..."

Scatta il conto alla rovescia per Bologna-Fiorentina . Thiago Motta ha presentato la partita, in programma domani 14 febbraio alle 19, in conferenza stampa. Il tecnico dei felsinei è ripartito dall'eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia contro i Viola: "Non si tratta di una vendetta. La Fiorentina è una squadra capace di vincere anche non giocando benissimo. Domani dovremo approfittare dell'entusiasmo dei nostri tifosi per arrivare in campo nel modo giusto".

Thiago Motta su Gasperini e le parole sul Bologna in chiave Champions

Gasperini non ha nascosto di essere preoccupato del Bologna per la volata per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Motta ha commentato: "Ho grande rispetto per Gasperini, vedo l'Atalanta con grande rispetto. Giocano al massimo e facendo le cose giuste. Si vede la mano dell'allenatore, è una cosa non scontata di questi tempi. Rispetto Gasperini, noi dobbiamo continuare per la nostra strada. Testa alla Fiorentina".

Thiago Motta sul rinnovo, Fabbian e il paragone con Ferguson

Fabbian e il paragone con Ferguson: "Non mi piace che vengano fatti paragoni. Giovanni da quando è arrivato è cresciuto tanto, si allena forte, ha caratteristiche tecniche e fisiche importanti. Sa che per giocare deve alzare il livello, lo sta facendo e per questo ha più minuti". L'abbraccio con Saputo: "Ho rispetto, stima e affetto per il presidente. Fa bene nel mondo in cui viviamo. Sono contento dell'affetto dei tifosi verso di lui, se lo merita. Il mio abbraccio è anche per questa riconoscenza che si merita da parte di tutti". I tifosi vorrebbero la permanenza di Thiago Motta: "Sono felice dell'affetto, ma non ci sono novità sul contratto".