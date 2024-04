Diretta Bologna-Monza ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

I brianzoli si collocano invece all11º posto e sono reduci da due K.O. consecutivi contro Napoli e Torino. Tuttavia, l'Europa è ancora visibile all'orizzonte del campionato, ma per raggiungerla servono punti e continuità. All'andata l'incontro tra Monza e Bologna finì 0-0.

Segui la diretta di Bologna-Monza su Tuttosport.com

Dove vedere Bologna-Monza: streaming e diretta tv

Il match tra le formazioni di Motta e Palladino è in programma sabato 13 aprile alle ore 20.45 al Dall'Ara. L'incontro sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme DAZN, SkyGo e Now e in diretta tv sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

Bologna-Monza, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Beukema, Lucumì, Posch, Kristiansen; Freuler; Fabbian, Ferguson, Orsolini, Ndoye; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Ravaglia, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Moro, Urbanski, Castro, Karlsson

Indisponibili: Odgaard, Soumaoro

Squalificati: Saelemaekers

Diffidati: Calafiori, Kristiansen

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Zerbin, Colpani; Djuric. All. Palladino.

A disposizione: Ravaglia, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Ilic, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Moro, Urbanski, Castro, Karlsson

Indisponibili: Bettella, Caprari, D'Ambrosio, Machin, Mota, Carvalho

Squalificati: Caldirola, Gomez

Diffidati: Akpa Akpro, Djuric, Gagliardini

ARBITRO: La Penna di Roma. ASSISTENTI: Peretti-Cipriani. QUARTO UFFICIALE: Ghersini. VAR: Marini. ASS. VAR: Guida.

Bologna-Monza: scopri tutte le quote