Juve, le voci forti su Motta e la verità su Conte. Allegri, c'è ancora domani?

Juve, e se Allegri restasse...

In tutto questo scenario, tuttavia, non è ancora da escludere del tutto che Allegri rimanga per l’ultimo anno di contratto con la Juventus. Per quanto le possibilità si siano assottigliate, non sono ancora ridotte a zero. Esattamente un anno fa se ne dava per scontato l’esonero (allora in favore di Tudor), ma le cose cambiarono in modo repentino. Oggi la situazione è diversa, ma così tanto diversa? E quindi quando verrà presa una decisione definitiva? Presumibilmente nelle prossime due, massimo tre settimane.