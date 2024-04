Filosofia Motta: “Champions? L’obiettivo è offrire il miglior calcio possibile ai tifosi”

Un duplice obiettivo da perseguire: la qualificazione in Europa (magari in Champons) e far divertire i tifosi . Non usa mezzi termini Thiago Motta nella conferenza stampa che precede la sfida tra il suo Bologna e l' Udinese di Fabio Cannavaro , quest'ultimo reduce dal ko al debutto sulla panchina bianconera . Il tecnico degli emiliani è chiaro: vincere e far star bene i sostenitori rossoblù l'obiettivo. E sul futuro...

Bologna, Motta: "Ai tifosi bel calcio ed Europa"

Il tecnico in sala stampa esordisce così: "Cosa mi dice la gente quando mi incontra per strada? Mi fanno i complimenti, mi fa piacere ma dobbiamo proseguire con questo impegno fino all'ultimo per regalare una grande gioia ai nostri tifosi". E a proposito di obiettivi, con una vittoria domenica il Bologna sarebbe matematicamente in Europa: "Quello che vogliamo è offrire ai sostenitori del Bologna il miglior calcio possibile, visto che sul risultato non abbiamo controllo. Serve curare tutti gli aspetti, stare attenti ad ogni più piccolo dettaglio, per il resto si vedrà".

Se manca una vittoria per la qualificazione europea, servono 8 punti per arrivare aritmeticamente in zona Champions League, ma Motta non guarda oltre la sfida di domenica: "Ciò che conta ora è la partita contro l'Udinese e come la affronteremo". Pensare al presente e all'Udinese, questo il concetto ribadito anche quando gli viene chiesto se i suoi calciatori gli fanno domande sul futuro: "No, non lo hanno mai fatto. Sono focalizzati alla prossima partita, esattamente come me, perché dovremo giocare la miglior partita della stagione".